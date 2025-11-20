España

El dúplex donde vivió Mayra Gómez Kemp en Madrid, a la venta por 1,25 millones de euros: los detalles de esta propiedad a reformar

El emblemático hogar de la presentadora, gestionado ahora por sus herederas, ha sido puesto en el mercado tras meses de preparativos

Mayra Gómez Kemp, en montaje
Mayra Gómez Kemp, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/Idealista)

Un año después de la trágica muerte accidental de Mayra Gómez Kemp, el emblemático dúplex en el que residió la presentadora ha salido a la venta. La vivienda, situada en el barrio de Argüelles de la capital, se encuentra en una zona privilegiada, a solo dos minutos de la Plaza de España y el Templo de Debod.

Esta propiedad, que tras el fallecimiento de la comunicadora pasó a manos de las dos hijas de su marido, Roxana y Viviana, destaca por su amplitud, luminosidad y una terraza que constituye uno de sus principales atractivos.

Tras varios meses de preparativos y de retirada de las pertenencias de la presentadora, sus hijastras han sacado la casa al mercado por un precio superior al millón de euros.

Según detalla el anuncio de la vivienda, se trata de un dúplex exterior, muy luminoso y con una distribución poco habitual. La vivienda, ubicada en la cuarta planta de un edificio con portero físico, cuenta con tres habitaciones, tres baños y una plaza de garaje incluida en el precio. La zona de día se encuentra en la planta de entrada, donde hay un amplio salón-comedor de techos altos, una cocina independiente y un baño de cortesía. Una elegante escalera de caracol conecta con la planta inferior, destinada a la zona de noche, donde se sitúan los dormitorios, incluido el principal con baño en suite y un segundo baño completo.

Salón de la casa de
Salón de la casa de Mayra Gómez Kemp en Madrid. (Idealista)

La terraza, considerada la joya de la vivienda, se divide en dos espacios: uno abierto con vistas despejadas y otro acristalado, ideal para disfrutar del exterior con privacidad. La superficie total del ático alcanza los 157 metros cuadrados, lo que refuerza su atractivo en una de las zonas más demandadas de la capital.

Ubicación y entorno exclusivo

La ubicación del dúplex, enclavado en pleno corazón de Madrid, es otro de los aspectos reseñables de esta propiedad. El barrio de Argüelles es conocido por su ambiente residencial y su proximidad a enclaves emblemáticos como el Paseo del Pintor Rosales, lo que ofrece una combinación de tranquilidad y acceso inmediato a la oferta cultural y de ocio de la ciudad. La finca dispone de portero, lo que añade un plus de seguridad y comodidad para los residentes.

Terraza del dúplex de Mayra
Terraza del dúplex de Mayra Gómez Kemp. (Idealista)

La inmobiliaria encargada de la venta ha apuntado que la vivienda necesita una reforma integral. Este aspecto puede suponer una ventaja para quienes buscan personalizar su hogar en una ubicación tan codiciada. El inmueble se presenta como un lienzo en blanco, listo para adaptarse a los gustos y necesidades del comprador, tal y como señala el anuncio.

El salón destaca por su amplitud y luminosidad, con un estilo clásico y cuidado, suelo de parqué y grandes ventanales que dan a una calle tranquila. El mobiliario incluye un sofá de cuero claro, una mesa de centro de madera oscura y estanterías metálicas que aportan un toque contemporáneo.

Dormitorio principal del dúplex de
Dormitorio principal del dúplex de Mayra Gómez Kemp. (Idealista)

La cocina, dividida en dos zonas conectadas por una pequeña ventana interior, presenta azulejos beige, suelo de baldosas marrones y muebles de color crema con encimera de granito claro. El dormitorio principal dispone de una cama individual con cabecero metálico dorado, mesilla de metal y cristal, y un sillón de cuero oscuro junto a la ventana. Todas las habitaciones cuentan con calefacción y grandes ventanales, lo que garantiza luminosidad y confort.

El ático no solo destaca por sus características arquitectónicas, sino también por el trasfondo personal que lo rodea. Mayra Gómez Kemp falleció en octubre de 2024 a los 76 años tras una caída. La vivienda formaba parte de su patrimonio y, tras su muerte, pasó a manos de sus hijastras, Roxana y Viviana, hijas de su marido, Alberto Berco. Aunque durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que el portero de la finca, Manolo, pudiera figurar entre los herederos debido a la estrecha relación que mantenía con la presentadora, finalmente fueron las hijastras quienes recibieron la propiedad.

Cinco meses después del fallecimiento de Gómez Kemp, las herederas comenzaron a vaciar el piso, trasladando las pertenencias familiares y gestionando el legado material de la presentadora.

