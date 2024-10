La complicada herencia de Mayra Gómez Kemp: viuda, sin hijos y sin testamento

Mayra Gómez Kemp, en una fotografía de archivo (Europa Press Reportajes)

La cantante y actriz Mayra Gómez Kemp fallecía el pasado domingo a los 76 años de edad. La que fue presentadora del mítico programa “Un, dos, tres. Responda otra vez”, de RTVE, ha dejado en herencia a sus allegados varias propiedades que tenía a su nombre.

Tras una caída fatal que se producía hace una semana en su casa de Málaga, se hacía pública la muerte de la cubana. La caída se dio cuando esta iba a salir de casa para ir a un espectáculo que debía presentar en Mijas, pero que finalmente no pudo darse. Aunque brilló durante muchos años, en los últimos de su vida pasó por momentos complicados, pues consiguió superar tres cánceres, de lengua, laringe y garganta.

Desde su fallecimiento, se ha comentado el tema de la herencia, pues la presentadora era viuda desde enero de 2021 y no pudo cumplir una de las ilusiones de su vida: ser madre. Aunque no eran familia directa de Mayra, su marido sí tenía dos hijas de una relación anterior, Viviana y Roxana, con las que Mayra tenía una relación muy cercana.

Una situación complicada

La cuestión de ser viuda y no tener hijos, ha complicado un poco más el asunto de la herencia. Aunque en el programa Fiesta de Telecinco, han dicho que podrían ser las hijas de Alberto Berco, quienes recibirían el patrimonio que dejó su madrastra, y que se trata de dos viviendas, entre ellas su residencia habitual en Madrid.

Mayra Gómez Kemp y Alberto Berco en una fotografía de archivo (Europa Press)

Fueron precisamente ellas quienes dieron la voz de alarma al no conseguir contactar con Mayra. Al vivir las dos en Buenos Aires, Argentina, no podían ir a ver si todo estaba bien, por ello aumentó la preocupación hasta conocer la mala noticia. Y es que Mayra ha logrado superar muchas cosas, entre ello, la depresión tras la muerte de su marido, pero de la última caída, parece que no hubo manera.

El problema de la herencia está en que la presentadora parece que no dejó hecho el testamento, por lo tanto, en primera instancia, su patrimonio sería para sus hijos, y al no tenerlos, pasaría a sus hermanos, pero estos también han fallecido. Por tanto, esta situación aumenta las posibilidades de que las hermanas argentinas reciban el dinero de la persona que admiraron.

Que incluye la herencia

La vivienda principal de la actriz sería una de las propiedades a heredar. Situado en el centro de Madrid, cuenta con más de 150 m² y dos plantas. La casa cuenta con su propia terraza y era la vivienda principal de la de La Habana. El dúplex cuenta con tres habitaciones, vestidor, dos baños, salón, cocina, office y aseo.

Además, esa es una casa que la mujer ha tenido desde joven, pues a lo largo de los años, se ha podido ver a caras reconocidas en ella. Cuando tenía invitados, Gómez Kemp se encargaba de tener a sus invitados cómodos y por ello tenía un piso de 50 m² anexo a su apartamento.

De momento no se conoce al 100% quién será la persona heredera de su patrimonio. Pero lo que sí se sabe es que Mayra ha conseguido dejar huella en su trabajo y su fallecimiento ha entristecido a muchos de los seguidores del programa de Televisión Española.