España

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 13 de noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, compartió los números ganadores de este 13 de noviembre anunciados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncejamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Ganadores del Cupón Diario

Fecha: jueves, 13 de noviembre de 2025

Número: 16448

Serie: 031

De lunes a jueves se efectúa un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Cupón Diario: paso a paso cómo se gana

Aquí te decimos como ganar
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (EFE)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes seleccionar una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Cupón DiarioEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Una lingüista analiza las letras de ‘LUX’: “Rosalía es un claro ejemplo de bricolaje lingüístico”

Elena Herraiz, divulgadora lingüística conocida en TikTok como @linguriosa, ha definido el álbum como “una fantasía filológica”

Una lingüista analiza las letras

Antonio Garrigues, abogado de 91 años: “Conectar la idea de jubilación con la felicidad es el peor error que una persona puede cometer”

El jurista advierte sobre los errores más frecuentes al enfrentar la jubilación, subrayando la importancia de mantenerse útil y activo

Antonio Garrigues, abogado de 91

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

El mallorquín logró consolidar un emprendimiento que actualmente abastece a más de noventa puntos de venta en la provincia

Joan, propietario de una granja

Receta de alcachofas en conserva: una solución ideal para que duren más tiempo y poder darles una segunda vida

Un proceso largo, pero fácil de hacer

Receta de alcachofas en conserva:

El pacto secreto de Andrés de Inglaterra y Carlos III para proteger a las princesas Beatriz y Eugenia: su rol en la familia real

El monarca y su hermano han alcanzado un acuerdo para que las hijas del exduque de York mantengan su estatus en la familia real

El pacto secreto de Andrés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia revoca la concesión

La Justicia revoca la concesión de la nacionalidad española a un solicitante de origen sefardí tras descubrirse que aportó documentación falsa

Juan Carlos Monedero vuelve a dar clase en la Complutense: se cerró su expediente laboral aunque sigue abierto el de presunto acoso

Pedro Sánchez describe como una “maravilla” ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía: “Me lo he escuchado del tirón”

El juez del ‘caso Koldo’, sorprendido por la escasa vigilancia en el PSOE de los pagos en efectivo: “No me diga usted que eso es un sistema de control”

Marlaska lleva a la Justicia el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas choca con la normativa

ECONOMÍA

Joan, propietario de una granja

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Quiénes son los dueños de Quirón, el gigante sanitario favorito de Ayuso: los hospitales que gestiona en Madrid generan más de 50 millones de euros

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”