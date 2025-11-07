España

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Raúl Martín Presa se pasó por ‘El Partidazo’ para aclarar la polémica previa al encuentro

Martín Presa, presidente del Rayo
Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano (Europa Press)

La victoria del Rayo Vallecano ante el Lech Poznan en Conference League dejó una noche para el recuerdo en Vallecas. El conjunto de la franja logró remontar un 0-2 y acabar ganando el partido en la última jugada, desatando la locura en el barrio madrileño. Sin embargo, el partido venía precedido de tensión por el polémico vídeo que el conjunto polaco subió a redes sociales criticando el estado de su vestuario.

Para responder a este acontecimiento, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, se pasó por el programa de la cadena COPE, El Partidazo, presentado por Juanma Castaño. A su vez, el dirigente aprovechó para hablar sobre el triunfo y sus declaraciones previas al partido.

El empresario calificó de “miserable” y “horroroso” el vídeo que el club polaco publicó en redes sociales para ridiculizar las instalaciones del vestuario visitante de Vallecas. Presa defendió que burlarse de “la humildad o de la pobreza” es “incalificable” y recordó que el estadio había pasado todos los controles que exige la UEFA.

En la previa del partido declaró: “Ahí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega, y creo que ningún jugador del Lech Poznan tiene la altura deportiva de estos jugadores”. Además, el presidente señaló que su saludo a la directiva polaca fue frío y distante: “Les he dicho hola, les he saludado correctamente y punto, con gente que falta el respeto a la entidad, no voy a tener condescendencia”.

Las toallas

Uno de los detalles mostrados en el vídeo era una pila de toallas de diferentes colores y tamaños. Martín Presa explicó el motivo, asegurando que no es una “cuestión de pobreza”. Según el propio presidente, el club recibió una solicitud de 120 toallas dos días antes del partido, algo a lo que no están habituados, ya que en España cada club se encarga de llevar las suyas propias cuando juega de visitante.

Imágenes del vestuario visitante de
Imágenes del vestuario visitante de Vallecas (X / @LechPoznan)

“Es la primera vez que jugamos en competición europea en 25 años”, ha justificado. Ante las prisas, “una persona del club fue corriendo y compró todas las que había”. Presa también ha comentado que son “toallas nuevas que están perfectamente limpias”. A raíz de la polémica, el presidente ha vuelto a insistir en la necesidad de cambiar de campo.

“He dicho por activa y por pasiva que necesitamos un campo nuevo”, ha afirmado, para después lanzar un mensaje a la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio. Presa ha destacado de forma clara que no va a realizar una gran inversión en una reforma para adecuar las instalaciones: “Yo no soy el propietario del estadio”, ha sentenciado, argumentando que el club necesita el apoyo de las instituciones para conseguir un nuevo terreno.

Alta tensión

Los días previos al encuentro estuvieron marcados por las peleas entre grupos ultra de ambos equipos y los actos de vandalismo en el propio estadio de Vallecas. Ante ello, Presa quiso reconocer la labor de los cuerpos de seguridad del Estado para que el partido se disputara con total normalidad.

El arquero argentino tiene una serie de manías previas al comienzo de cada parte

Sin embargo, la tensión pasó de la grada a los banquillos, ya que tras un encontronazo entre Balliu y su entrenador Iñigo Pérez se ha desatado la polémica en el club. El técnico no se presentó ante los medios tras la épica remontada, alegando una “indisposición”. Tras el habitual cántico entre la afición y la plantilla ‘La vida pirata’, en los vestuarios la situación pasó sin más, aunque Presa ha reconocido que habrá una sanción para el jugador internacional por Albania.

