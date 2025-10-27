Una experta en limpieza asegura que puedes desatascar tuberías solo con una pastilla del lavavajillas y agua caliente

Un hombre eliminando una obstrucción de tuberías del baño de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el agua del fregadero o de la ducha no termina de absorberse, puede ser debido a un atasco en las tuberías. Este problema suele aparecer con regularidad en los hogares. El uso continuado provoca un deterioro progresivo en las cañerías, lo que requiere una limpieza y mantenimiento periódicos.

Para solventar estas situaciones, muchas personas contratan servicios de fontanería expertos o aplican productos químicos agresivos. Si bien es cierto que estas opciones pueden solucionar el problema, existe otra alternativa económica y sencilla que puede llegar a ser muy eficaz.

Una creadora de contenido comparte en su perfil de TikTok trucos y recomendaciones para la eliminación de la suciedad y de los residuos. Con el objetivo de desatascar las tuberías, ofrece una solución definitiva para poner punto final a este contratiempo. En uno de sus vídeos más recientes, Diana Ly (@diana_Lysh) revela el truco que, sin lugar a dudas, transformará el modo de abordar este tipo de situaciones inesperadas.

La solución definitiva

Según la influencer, solo se necesitan dos productos muy fáciles de conseguir, que la mayoría de personas ya suelen tener en casa. “Solo necesitas una pastilla de lavavajillas y agua caliente”, declara Diana. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo conseguir que estos dos productos interactúen de forma eficaz, eliminando todos los residuos acumulados?

Todo lo que se puede limpiar en el hogar con ese producto, según el influencer Amo de Casa

La experta lo explica de la siguiente manera: “la pastilla, al disolverse con el agua caliente, libera enzimas que ayudan a disolver los residuos grasos que se acumulan en la tubería”. La simbiosis entre ambos productos provoca la liberación de las tuberías. En este sentido, la combinación consigue eliminar las obstrucciones de forma eficaz. Asimismo, esta fórmula casera presenta otros beneficios, como el ahorro en productos químicos o en servicios de fontanería profesional.

Otros trucos de fontanería casera

Existen trucos caseros y económicos que sirven para eliminar las obstrucción en la tuberías del baño o el fregadero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de este método con pastillas de lavavajillas, existen otros trucos caseros igual de efectivos para mantener las tuberías limpias y prevenir futuros atascos. Uno de los más populares consiste en utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Se recomienda verter medio vaso de bicarbonato directamente en el desagüe y, a continuación, un vaso de vinagre caliente. Tras unos minutos, la reacción efervescente elimina la grasa y los restos acumulados. Para finalizar, se enjuaga con abundante agua hirviendo.

Otro remedio muy sencillo es verter agua caliente con sal gorda una vez a la semana. Esta combinación ayuda a disolver la grasa y los residuos, evitando que se solidifiquen en las paredes de las cañerías.

También es aconsejable colocar filtros o rejillas en los desagües del fregadero, la ducha y el lavabo. Estos accesorios económicos impiden que restos de comida, cabellos o pequeñas partículas lleguen a las tuberías y formen obstrucciones difíciles de eliminar.

Para quienes buscan un toque natural y agradable, se puede emplear zumo de limón con bicarbonato. Esta mezcla limpia, desinfecta y neutraliza los malos olores, dejando una fragancia fresca en el baño o la cocina.

Por último, una medida esencial es prevenir los atascos con hábitos diarios: evitar verter aceites, café molido o restos de comida por el fregadero, retirar el cabello de la ducha tras cada uso y realizar una limpieza preventiva mensual.

Con estos sencillos trucos, mantener las tuberías en perfecto estado es posible sin gastar dinero en productos químicos ni recurrir a costosos servicios profesionales. Además de ser soluciones ecológicas y económicas, ayudan a prolongar la vida útil de las instalaciones y a disfrutar de un hogar más limpio y libre de atascos.