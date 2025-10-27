España

Una experta en limpieza asegura que puedes desatascar tuberías solo con una pastilla del lavavajillas y agua caliente

Las tuberías de casa son propensas a acumular residuos. Una creadora de contenido revela el truco definitivo para acabar con la suciedad

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Un hombre eliminando una obstrucción
Un hombre eliminando una obstrucción de tuberías del baño de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el agua del fregadero o de la ducha no termina de absorberse, puede ser debido a un atasco en las tuberías. Este problema suele aparecer con regularidad en los hogares. El uso continuado provoca un deterioro progresivo en las cañerías, lo que requiere una limpieza y mantenimiento periódicos.

Para solventar estas situaciones, muchas personas contratan servicios de fontanería expertos o aplican productos químicos agresivos. Si bien es cierto que estas opciones pueden solucionar el problema, existe otra alternativa económica y sencilla que puede llegar a ser muy eficaz.

Una creadora de contenido comparte en su perfil de TikTok trucos y recomendaciones para la eliminación de la suciedad y de los residuos. Con el objetivo de desatascar las tuberías, ofrece una solución definitiva para poner punto final a este contratiempo. En uno de sus vídeos más recientes, Diana Ly (@diana_Lysh) revela el truco que, sin lugar a dudas, transformará el modo de abordar este tipo de situaciones inesperadas.

La solución definitiva

Según la influencer, solo se necesitan dos productos muy fáciles de conseguir, que la mayoría de personas ya suelen tener en casa. “Solo necesitas una pastilla de lavavajillas y agua caliente”, declara Diana. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo conseguir que estos dos productos interactúen de forma eficaz, eliminando todos los residuos acumulados?

Todo lo que se puede limpiar en el hogar con ese producto, según el influencer Amo de Casa

La experta lo explica de la siguiente manera: “la pastilla, al disolverse con el agua caliente, libera enzimas que ayudan a disolver los residuos grasos que se acumulan en la tubería”. La simbiosis entre ambos productos provoca la liberación de las tuberías. En este sentido, la combinación consigue eliminar las obstrucciones de forma eficaz. Asimismo, esta fórmula casera presenta otros beneficios, como el ahorro en productos químicos o en servicios de fontanería profesional.

Otros trucos de fontanería casera

Existen trucos caseros y económicos
Existen trucos caseros y económicos que sirven para eliminar las obstrucción en la tuberías del baño o el fregadero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de este método con pastillas de lavavajillas, existen otros trucos caseros igual de efectivos para mantener las tuberías limpias y prevenir futuros atascos. Uno de los más populares consiste en utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Se recomienda verter medio vaso de bicarbonato directamente en el desagüe y, a continuación, un vaso de vinagre caliente. Tras unos minutos, la reacción efervescente elimina la grasa y los restos acumulados. Para finalizar, se enjuaga con abundante agua hirviendo.

Otro remedio muy sencillo es verter agua caliente con sal gorda una vez a la semana. Esta combinación ayuda a disolver la grasa y los residuos, evitando que se solidifiquen en las paredes de las cañerías.

También es aconsejable colocar filtros o rejillas en los desagües del fregadero, la ducha y el lavabo. Estos accesorios económicos impiden que restos de comida, cabellos o pequeñas partículas lleguen a las tuberías y formen obstrucciones difíciles de eliminar.

Para quienes buscan un toque natural y agradable, se puede emplear zumo de limón con bicarbonato. Esta mezcla limpia, desinfecta y neutraliza los malos olores, dejando una fragancia fresca en el baño o la cocina.

Por último, una medida esencial es prevenir los atascos con hábitos diarios: evitar verter aceites, café molido o restos de comida por el fregadero, retirar el cabello de la ducha tras cada uso y realizar una limpieza preventiva mensual.

Con estos sencillos trucos, mantener las tuberías en perfecto estado es posible sin gastar dinero en productos químicos ni recurrir a costosos servicios profesionales. Además de ser soluciones ecológicas y económicas, ayudan a prolongar la vida útil de las instalaciones y a disfrutar de un hogar más limpio y libre de atascos.

Temas Relacionados

LimpiezaHigieneTuberíasHogarEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Estos comercios ubicados en el centro de las grandes ciudades operan durante años como parte de una estrategia empresarial, según advierte el perito judicial Juan Carlos Galindo

Estas son las razones por

Una pareja se plateó dejar la casa de sus sueños por vivir cerca de centros de datos: “El ruido y el olor son terribles”

Amazon es el centro de datos más cercano a su vivienda. Los promotores talaron muchos árboles para construirlo

Una pareja se plateó dejar

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

El juez ha descartado en sus conclusiones que la presencia de otros operarios ajenos a la actora en la nave justificara el incumplimiento de los plazos, ya que “nada impidió que decidiese ejecutar los trabajos”

Una comunidad de vecinos de

Las borrascas que se aproximan a España dejarán lluvias generalizadas y temperaturas cálidas: estas serán las zonas más afectadas

Según el portavoz de la Aemet, “todas estas precipitaciones, tanto el miércoles como el jueves, podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”

Las borrascas que se aproximan

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

El jugador del FC Barcelona no ha rendido en plena forma tras su lesión y ha sido protagonista por las polémicas en el Clásico

Alarmas con Lamine Yamal: lejos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una comunidad de vecinos de

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia que dejó 229 muertos: miles de llamadas de emergencia, una reacción tardía y la ausencia de Mazón

Puigdemont prepara el divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja la decisión en manos de la militancia

ECONOMÍA

Estas son las razones por

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El Gobierno propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada