Las borrascas que se aproximan a España dejarán lluvias generalizadas y temperaturas cálidas: estas serán las zonas más afectadas

Los últimos días de este cálido mes de octubre y los primeros de noviembre estarán marcados por la llegada de varias borrascas atlánticas que modificarán el panorama meteorológico y dejarán lluvias intensas que romperán la racha de buen tiempo, especialmente en Extremadura y Andalucía. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con la evolución de la semana, las precipitaciones llegarán a amplias zonas del territorio peninsular y Baleares, aunque de forma más débil en el tercio este. El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla que las temperaturas experimentarán un ascenso para después bajar. “En general, serán suaves, ya que los vientos impulsados por las borrascas atlánticas serán húmedos y templados”, apunta.

Este lunes será estable en general, aunque ya caerán las primeras lluvias en Andalucía, el sur de Extremadura y puntos de la Región de Murcia. “Estas precipitaciones localmente podrán ser intensas, sobre todo en el sur de Andalucía”, detalla del Campo. De hecho, se ha activado el nivel naranja de alerta -que implica “peligro importante”- en el litoral de Huelva, donde se espera la caída de al menos 50 litros por metro cuadrado. Las temperaturas, por su parte, serán más altas en los tercios norte y este. No obstante, se espera que el mercurio marque más de 25 grados en ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias para el lunes, 27 de octubre de 2025. (Aemet)

Lluvias persistentes y tormentosas en el suroeste

El martes comenzará con tiempo tranquilo, pero la aproximación de una borrasca desde el Atlántico provocará un aumento de la nubosidad y lluvias en el suroeste peninsular, con especial incidencia en Andalucía occidental y Extremadura. Según detalla del Campo, “estas lluvias irán a más y a últimas horas podrán ser persistentes y tormentosas”. Las precipitaciones se extenderán progresivamente a otras zonas del oeste, como el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, así como al oeste de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha.

En cuanto a los termómetros, continuarán en ascenso durante el martes, tanto en valores nocturnos como diurnos. No obstante, en ciudades de la mitad norte como Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia, Teruel, Cuenca o Burgos, la madrugada será fría, con mínimas de 2 a 3 grados. Durante el día, el ambiente será suave y en ciudades como Murcia, Huelva o Badajoz se alcanzarán los 25 grados.

Lluvias generalizadas a partir del miércoles

El miércoles y el jueves se prevén lluvias en gran parte de la península. En las comunidades cantábricas, el Levante y Baleares, las precipitaciones serán más débiles y dispersas, mientras que en el sur de Castilla y León, Extremadura, el sur de Galicia y el sur y oeste de Andalucía se registrarán los mayores acumulados. El jueves, las lluvias también podrán ser abundantes en el entorno del Pirineo aragonés. Según el portavoz de la Aemet, “todas estas precipitaciones, tanto el miércoles como el jueves, localmente, podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”.

Mapa de la previsión de lluvias para el miércoles, 29 de octubre de 2025. (Aemet)

La combinación de vientos templados y nubosidad abundante provocará un aumento claro de las temperaturas nocturnas, que se situarán por encima de los 10 grados a 12 grados en amplias zonas del centro y sur peninsular. Las máximas, en cambio, descenderán debido a la nubosidad y las lluvias, sobre todo en el oeste, aunque sin llegar a valores fríos. En las comunidades autónomas que baña el Cantábrico se alcanzarán máximas de entre 23 y 25 grados, mientras que en ciudades del Levante como Murcia, Alicante o Valencia se espera que lleguen hasta los 29 grados.

Un fin de semana pasado por agua

De cara al viernes y el fin de semana, es probable que continúe la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias en el oeste y centro peninsular. Estas precipitaciones apenas afectarán al área mediterránea y a Baleares, donde serán débiles o inexistentes. Las temperaturas experimentarán oscilaciones en función del paso de los frentes, pero se mantendrán suaves en términos generales.

Lluvias y temperaturas estables en Canarias

En el archipiélago canario, la semana comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en La Palma el martes, que podrían extenderse a otras islas de mayor relieve. El miércoles, las precipitaciones serán frecuentes en las islas más montañosas, especialmente en las vertientes oeste y norte. Los vientos soplarán con fuerza en las cumbres durante los primeros días, mientras que las temperaturas se mantendrán estables hasta el miércoles, cuando descenderán, para luego volver a subir en jornadas posteriores.