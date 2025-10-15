España

“Qué gordito has salido de Auschwitz”, le dice un diputado popular a Juan Bordera, de Compromís en Les Corts Valencianes

Joan Baldoví tilda de “una falta absoluta de humanidad” el comentario del diputado popular, mientras que desde el PP valenciano consideran que hay una “sobreactuación de la izquierda en el tema de Palestina”

Por Carolina Viciano

Varios integrantes de la flotilla
Varios integrantes de la flotilla recién regresados a Valencia, entre ellos el diputado Juan Bordera, a la derecha, durante su comparecencia realizada el miércoles 8 de octubre de 2025 ante la Delegación del Gobierno. EFE/Biel Aliño

Durante el inicio de la sesión plenaria de Les Corts Valencianes de hoy miércoles, se ha escuchado al diputado popular Manuel Pérez Fenoll decirle “qué gordito has salido de Auschwitz” a Juan Bordera, el diputado valenciano de Compromís que se enroló en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza. Desde su grupo parlamentario, el síndic, Joan Baldoví, ha acusado al diputado del Partido Popular de tener “una falta de educación”, además de “una falta absoluta de humanidad”. Mientras que su homólogo en el PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, considera que hay un acuerdo de paz y cualquier persona que sea “medio responsable” lo que tiene que hacer es “no agitar la calle” y conseguir, entre todos, que ese acuerdo sea duradero. No obstante, Pérez Llorca añade que no le gusta la “sobreactuación de la izquierda en el tema de Palestina”.

Juan Bordera, diputado de Compromís. (Les Corts Valencianes)

El pleno de hoy era el primero al que acudía Bordera después de ser liberado por Israel, junto a otros activistas españoles de la flotilla, y firmar el documento en el que aceptaba que su entrada al país fue ilegal. El diputado de Compromís ha sido recibido entre aplausos de su grupo a la llegada a Les Corts Valencianes. Baldoví ha explicado que la frase se ha podido escuchar al inicio del pleno de la Cámara, a la que no ha acudido el síndic popular.

A la salida del pleno, entre los pasillo, Baldoví ha calificado de “bestialidad” el comentario del diputado popular, según informa EFE, y añade que muestra “la catadura moral de algunos diputados del PP”, además de “una falta de educación y una falta absoluta de humanidad”. Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha pedido la palabra tras el comentario “por una cuestión de respeto”, al considerar que no se puede hacer el pleno con afirmaciones como esa. Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, no le ha concedido la oportunidad de réplica.

Réplicas de Compromís y el Partido Popular valenciano

Las réplicas de los distintos grupos parlamentarios en València no han tardado en llegar. El síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que él no entrará “a los dimes y diretes” porque le “da vergüenza que quieran hacer noticia de este tipo de comentarios”. Entre las protestas por Palestina que hoy miércoles se han celebrado en distintas ciudades españolas, Pérez Llorca afirma que “la sociedad está en otras cuestiones” y “esos niveles son vergonzosos”.

Por otro lado, Juan Bordera ya había señalado en los pasillos de Les Corts Valencianes que el acuerdo de paz firmado en Egipto el 13 de octubre le parece “un insulto a la inteligencia” porque Trump, Netanyahu y Blair son “los responsables de garantizar la paz de cualquier tipo de situación, pero en una cuestión de genocidio todavía es más insulto este tipo de acuerdo de paz”. No obstante, el diputado de Compromís cree que “igual algo se ha avanzado”, aunque a su juicio, sea un acuerdo “absolutamente insuficiente”. Tras los acuerdos de paz, ayer martes 14, se produjo el primer incidente. Este consistió en disparos de Israel contra sospechosos que cruzaron “la línea amarilla”, según expusieron las autoridades de Netanyahu.

