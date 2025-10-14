España

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Las nuevas medidas pretender evitar fraudes o despistes para hacerlas más seguras

Por Paula Alonso

Guardar
Transferencia bancaria. (Pixabay)
Transferencia bancaria. (Pixabay)

El sistema de transferencias inmediatas ha incorporado un importante cambio desde el pasado 10 de octubre. A partir de ahora, las entidades bancarias deben informar al cliente del nombre del titular de la cuenta de destino antes de confirmar el envío del dinero. Esta verificación, que ya se está aplicando en la mayoría de bancos, busca reducir errores al introducir el número de cuenta (IBAN) y prevenir posibles fraudes.

La nueva obligación forma parte de la implementación del Reglamento Europeo 2024/886, cuyo objetivo es extender el uso de pagos instantáneos en toda la zona euro.

Según el Banco de España, el sistema proporciona mayor seguridad a los usuarios y “protege al ordenante de eventuales engaños”, al comprobar si el nombre introducido como destinatario coincide con el titular real de la cuenta bancaria.

Mayor seguridad y rapidez

Móvil con seguridad online. (Mitto)
Móvil con seguridad online. (Mitto)

El nuevo sistema de verificación se aplica únicamente a las transferencias inmediatas, aquellas que permiten mover dinero entre cuentas de forma instantánea, en cualquier momento del día y durante todo el año, incluidos fines de semana y festivos. A diferencia de las transferencias ordinarias, que pueden tardar hasta 24 horas o más en función del día y la hora en que se emiten, las inmediatas garantizan que el dinero esté disponible en cuestión de segundos.

Una de las principales novedades es que, antes de confirmar la operación, el sistema mostrará al usuario el nombre del titular de la cuenta de destino, lo que permite comprobar si coincide con el destinatario previsto. Esta verificación añade una capa extra de seguridad al proceso, evitando errores comunes como introducir mal el número de cuenta (IBAN) o enviar dinero a una persona equivocada.

Además de la rapidez, las transferencias inmediatas ofrecen confirmación en tiempo real del estado del pago, lo que proporciona mayor tranquilidad tanto a quien envía el dinero como a quien lo recibe. Esta mejora será especialmente valorada por los usuarios, ya que ayuda a prevenir fraudes, confusiones y reclamaciones posteriores.

La verificación previa cobra especial importancia porque, una vez realizada, una transferencia inmediata no se puede cancelar ni revertir, salvo que el receptor acceda voluntariamente a devolver el dinero. Por tanto, minimizar el margen de error es esencial.

Según el Banco de España, estas transferencias “dan respuesta conveniente a situaciones críticas”, como pagos urgentes de facturas, ayudas familiares, indemnizaciones, alquileres o incluso la compra de bienes como vehículos o viviendas.

Las entidades deberán adaptar sus canales

Banco Santander gana un récord de 12.574 millones en 2024, un 13,5% más.

Desde el 9 de octubre, todas las entidades bancarias que ya ofrecen transferencias como servicio deben incluir también las inmediatas entre sus opciones. Además, están obligadas a habilitar este servicio en los mismos canales que utilizan para el resto de operaciones: aplicaciones móviles, banca online o atención en ventanilla. No se permitirá que el acceso se limite a apps secundarias ni que se complique con procesos adicionales.

Esta medida supone un paso más hacia un sistema financiero más ágil, seguro y homogéneo en toda la eurozona, donde los ciudadanos puedan mover su dinero de forma rápida y fiable, sin importar la entidad, el país ni el momento del día.

Temas Relacionados

Bancos EspañaBanco de EspañaCuentas Bancarias EspañaDepósitosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Patricia Cabo, odontóloga: “Si te raspa, es que tienes placa dental”

La profesional explica cómo saber si tienes los dientes sucios o limpios en 5 segundos

Patricia Cabo, odontóloga: “Si te

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana harán efectivo su divorcio en 2026: la fecha del juicio

Según ha podido saber ‘Vanitatis’, la extenista y el empresario conocerán los términos de su separación legal a principios de 2026

Arantxa Sánchez Vicario y Josep

Estos son los motivos por los que deberías añadir vinagre a tus huevos fritos: mejora la cremosidad de la yema y aporta una textura más ligera

Un par de gotitas es suficiente para conseguir que los huevos en la sartén alcancen un nivel superior que poca gente conoce

Estos son los motivos por

Cómo volver a conciliar el sueño tras despertarte entre las 3 y las 4 de la madrugada: “Es fundamental entender que no dormimos igual durante toda la noche”

La doctora Odile Romero explica las razones científicas detrás de los despertares nocturnos y ofrece consejos para retomar el sueño

Cómo volver a conciliar el

Cómo un pequeño pueblo se ha convertido en capital mundial del arte callejero: 30.000 visitantes al año

Se trata de un parque temático dedicado al arte pictórico urbano en el que más de mil artistas aspiran a exhibir su trabajo

Cómo un pequeño pueblo se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita felicitar a María

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1