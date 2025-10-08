España

Una española que vive en Argentina se sincera: “Tengo la sensación de que hay una cultura de la toxicidad que está bien”

“¿Es ilegal en Argentina ser fiel?“, plantea Valu, quien valora que ”la gente es infiel muy a la virulé“: ”Veo muchas chicas alegremente diciendo: ‘No, porque yo le fui infiel a todas mis parejas’"

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Una española que vive en Argentina se sincera (@valuferrari_)

“Soy española en Argentina y voy a abrir un poco este melón”, empieza su vídeo la creadora de contenido @valuferrari_, que cuenta con casi 45 mil seguidores en TikTok. “Tengo la sensación”, continúa, “de que el argentino.. o sea, como que en Argentina hay una media cultura de la toxicidad que está bien”. “Me explico: o sea, más allá de las bromitas y tal, siento que aquí las parejas son mucho más toxicas que por ahí en España”.

“¿Es ilegal en Argentina ser fiel?”

Según Valu, “no es que en España todo el mundo sea ahí a la supersano y todo el mundo haya ido a terapia”, sino que en Argentina “está como más blanqueado, ¿no? Como más al orden del día, más normalizado. Estas cosas tóxicas como de: si tu novio le presta el buzo a alguien, eh, ¿cómo no te vas a enfadar? ¿Sabes? Y es como que la norma es que la piba se tiene que enfadar y la piba que no se enfada es tipo: ¡Da! Por eso te ponen los cuernos“, explica la creadora de contenido.

“No sé, como que esto es lo que yo siento. Que aquí no sé si decir que se premia, pero que hay algo de la toxicidad que está bien visto. Y yo como persona que he pasado por una relación hipermegaaextratóxica, es algo un poco que me preocupa y que, que, o sea, como que intento seguir la broma y la gracia, pero a la vez... ¿No es un poco raro? Como que todos los vídeos de las redes sociales que tienen que ver con, con la relación de pareja y bla, tienen ahí una cosa de amor tóxico, pero como bien visto, ¿sabes?"

Según Valu, en Argentina "hay algo de la toxicidad que está bien visto" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valu insiste en que “no digo que en España no, digo que aquí es como mucho más elevado y como mucho más blanqueado y como que tiene que ser lo normal. Como por ejemplo, esto de ser infiel. Como que está bien visto. O sea, obviamente no. Me refiero, la gente lo castiga y se le pasa a una persona que es infiel, obviamente dice, eh: ‘Tu puta madre’, ¿sabes? Pero que no sé, que veo muchas chicas alegremente diciendo: ‘No, porque yo le fui infiel a todas mis parejas’. ¿Es ilegal en Argentina ser fiel?“, ironiza la creadora de contenido.

”No me digáis dolida ni nada, porque a mí no me ha pasado nada de esto en Argentina, ¿eh? O sea que no, yo te estoy hablando por lo que veo. Siento que aquí el ser infiel no es que esté bien visto, pero está también muy blanqueado, como que la gente es infiel muy a la virulé. Y lo dice y lo pone en las redes sociales. Tanto chicas como chicos, ¿eh? Como muy así. Y siento que en España es mucho más a lo callao, ¿sabes? Ni siquiera en las redes”. Valu vuelve a matizar que “no es por comparar, porque los dos países la gente hace lo mismo”, sino que le “sorprende la normalización externa, el blanqueo que se le tiene a esto”.

