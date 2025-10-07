España

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Tener en cuenta ciertos patrones para repostar puede suponer un ahorro considerable para los usuarios

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Un coche repostando gasolina (Freepik)
Un coche repostando gasolina (Freepik)

Repostar gasolina es una acción cotidiana que todos los conductores deben llevar a cabo con cierta regularidad para poder continuar con el funcionamiento óptimo de sus vehículos. Por lo tanto, también existe una cierta preocupación a la hora de hablar del gasto que conlleva este proceso, que en los últimos tiempos, se mantiene en cifras elevadas.

Al igual que ocurre con la compra de alimentos o productos del hogar, existen también unos días concretos donde es más caro o más barato echar gasolina o diésel en el vehículo. Saber cuándo repostar puede marcar una diferencia en el presupuesto y lograr un mejor precio.

El precio del combustible varía constantemente debido a una serie de factores que afectan a su coste final. En este sentido, el día y la hora juegan un papel fundamental, ya que las cifras pueden cambiar según la demanda y otras características del mercado.

El día más barato

Los lunes suelen ser el día más barato para repostar en España. Esto es lo que indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque no es una ciencia cierta, pero muchas estaciones de servicio suelen aprovechar para ajustar sus precios al inicio de la semana. Llenar el depósito un lunes puede permitir el ahorro de hasta un 1% por depósito.

Al contrario sucede los fines de semana y las vísperas de festivos (Semana Santa, verano o puentes festivos), que suelen registrar los precios más elevados, debido al aumento de la demanda por el mayor número de desplazamientos. Por ello, es menos aconsejable repostar en esos días.

Surtidores de una gasolinera Repsol.
Surtidores de una gasolinera Repsol. (Jesús Hellín/Europa Press)

Además del día de la semana, también es importante saber elegir la hora y el momento del mes. Según aclara el Boletín Informativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la distribución de carburantes, en muchas ocasiones, las mayores reducciones de precio durante un mes tienen lugar en los primeros y los últimos días.

En cuanto a la hora, por la mañana es el momento en el que las gasolineras suelen actualizar sus cifras, a primera hora o de madrugada. Por eso, por la mañana es el mejor momento para pasar por los surtidores. Además, la temperatura del combustible es más frío y por tanto más denso, lo que implica mayor energía por litro. Sin embargo, por la noche se reduce la densidad debido al calor y se puede llegar a perder un 2,6% de volumen efectivo, excepto en invierno que se puede repostar a cualquier hora sin problemas.

Otros factores importantes

Hay también otros elementos que maximizan el ahorro en el combustible más allá de elegir de manera correcta el día y la hora. Uno de ellos es elegir las gasolineras urbanas frente a las de autopistas, ya que los precios suelen ser de hasta 0,54 euros el litro más altos en comparación con las otras. Pueden influir en estos casos los costes de distribución, comercialización, almacenamiento y márgenes de beneficio de las estaciones de servicio.

Otros factores que resultan importantes son el precio base y el IVA. En el caso del precio base, este se calcula en función de la cotización internacional del petróleo, cuyo referente en Europa es el barril Brent. Por su parte, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH), suponen el 40% final del litro. Estos factores han de tenerse en cuenta, sobre todo sus variaciones, a la hora de repostar.

Seleccionar el mejor día y hora para repostar, y tener en cuenta otros factores como las fluctiaciones de los precios del barril o la estación de servicio a la que se asista, puede llegar a suponer un ahorro de dinero considerable al año para los consumidores.

Temas Relacionados

GasolinaDiéselAhorroAhorrar DineroCochesVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el sustituto de las islas de cocina: más cómodo, práctico y elegante

La nueva tendencia responde a la necesidad de las familias de aprovechar al máximo el espacio, así como tener un lugar donde no solo comer, sino reunirse y descansar

Este es el sustituto de

Juanjo Bona hace llorar a Noemí Galera en su regreso a ‘OT’: “A mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”

El exconcursante de OT 2023 visita la academia que marcó su vida para compartir con los actuales concursantes como afrontó la salida al mundo real y los retos de la industria musical

Juanjo Bona hace llorar a

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Un hondureño que vive en el país europeo asegura que los salarios de los empleados a 20 horas semanales pueden llegar a cubrir todas las necesidades individuales

Trabaja a media jornada en

Sam Altman, padre de ChatGPT: “Algunas personas lo están usando para no pensar y otras para pensar más que nunca”

El director ejecutivo de OpenAI asegura que los modelos actuales están cerca de resolver preguntas complejas y alcanzar logros que desafían incluso a los expertos

Sam Altman, padre de ChatGPT:

Venki Ramakrishnan, Nobel de Química: “El envejecimiento tiene mucho que ver con la pérdida de capacidad de regular la producción y la destrucción de proteínas en las células”

El químico reconoce que hay “mucha presión para no envejecer” y apunta al estilo de vida para aumentar la longevidad

Venki Ramakrishnan, Nobel de Química:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco personas acuden al curso

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

Las cuatro cámaras de la DGT en Madrid que vigilan te multan si pisas las líneas continuas: esta es la ubicación exacta

ECONOMÍA

Trabaja a media jornada en

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”