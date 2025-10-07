Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Un coche repostando gasolina (Freepik)

Repostar gasolina es una acción cotidiana que todos los conductores deben llevar a cabo con cierta regularidad para poder continuar con el funcionamiento óptimo de sus vehículos. Por lo tanto, también existe una cierta preocupación a la hora de hablar del gasto que conlleva este proceso, que en los últimos tiempos, se mantiene en cifras elevadas.

Al igual que ocurre con la compra de alimentos o productos del hogar, existen también unos días concretos donde es más caro o más barato echar gasolina o diésel en el vehículo. Saber cuándo repostar puede marcar una diferencia en el presupuesto y lograr un mejor precio.

El precio del combustible varía constantemente debido a una serie de factores que afectan a su coste final. En este sentido, el día y la hora juegan un papel fundamental, ya que las cifras pueden cambiar según la demanda y otras características del mercado.

El día más barato

Los lunes suelen ser el día más barato para repostar en España. Esto es lo que indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque no es una ciencia cierta, pero muchas estaciones de servicio suelen aprovechar para ajustar sus precios al inicio de la semana. Llenar el depósito un lunes puede permitir el ahorro de hasta un 1% por depósito.

Al contrario sucede los fines de semana y las vísperas de festivos (Semana Santa, verano o puentes festivos), que suelen registrar los precios más elevados, debido al aumento de la demanda por el mayor número de desplazamientos. Por ello, es menos aconsejable repostar en esos días.

Surtidores de una gasolinera Repsol. (Jesús Hellín/Europa Press)

Además del día de la semana, también es importante saber elegir la hora y el momento del mes. Según aclara el Boletín Informativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la distribución de carburantes, en muchas ocasiones, las mayores reducciones de precio durante un mes tienen lugar en los primeros y los últimos días.

En cuanto a la hora, por la mañana es el momento en el que las gasolineras suelen actualizar sus cifras, a primera hora o de madrugada. Por eso, por la mañana es el mejor momento para pasar por los surtidores. Además, la temperatura del combustible es más frío y por tanto más denso, lo que implica mayor energía por litro. Sin embargo, por la noche se reduce la densidad debido al calor y se puede llegar a perder un 2,6% de volumen efectivo, excepto en invierno que se puede repostar a cualquier hora sin problemas.

Otros factores importantes

Hay también otros elementos que maximizan el ahorro en el combustible más allá de elegir de manera correcta el día y la hora. Uno de ellos es elegir las gasolineras urbanas frente a las de autopistas, ya que los precios suelen ser de hasta 0,54 euros el litro más altos en comparación con las otras. Pueden influir en estos casos los costes de distribución, comercialización, almacenamiento y márgenes de beneficio de las estaciones de servicio.

Otros factores que resultan importantes son el precio base y el IVA. En el caso del precio base, este se calcula en función de la cotización internacional del petróleo, cuyo referente en Europa es el barril Brent. Por su parte, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH), suponen el 40% final del litro. Estos factores han de tenerse en cuenta, sobre todo sus variaciones, a la hora de repostar.

Seleccionar el mejor día y hora para repostar, y tener en cuenta otros factores como las fluctiaciones de los precios del barril o la estación de servicio a la que se asista, puede llegar a suponer un ahorro de dinero considerable al año para los consumidores.