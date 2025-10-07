España

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y seis meses, así como multas que pueden alcanzar los 12.000 euros

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Imagen de archivo de examinadores
Imagen de archivo de examinadores de tráfico. (@anaes_es en X)

Si un conductor pierde todos los puntos del carnet deberá completar un curso de sensibilización y reeducación vial, y posteriormente supere un examen teórico. Durante el periodo comprendido entre la retirada del permiso y la superación de este examen, la ley prohíbe expresamente conducir cualquier vehículo a motor que requiera licencia.

Aunque esto último parezca algo obvio, cinco personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Valencia por, precisamente, acudir al curso de recuperación de su licencia...conduciendo sus propios coches. Según una información publicada por El Caso, las autoridades han precisado que los implicados desconocían que la suspensión del permiso de conducir se mantenía vigente hasta la superación del examen y la recuperación efectiva de los puntos.

Este desconocimiento que alegan no les exime de responsabilidad. De hecho, la legislación vigente no solo impide ponerse al volante tras la pérdida de todos los puntos, sino que también contempla sanciones penales y administrativas de gran peso para quienes infringen esta prohibición. Así, estas cinco personas enfrentan penas de prisión de entre cuatro y seis meses, así como multas que pueden alcanzar los 12.000 euros. Además, las sanciones incluyen la posibilidad de ser condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y la imposición de una nueva prohibición para conducir, lo que les obligará a reiniciar todo el proceso de recuperación del permiso.

Sin puntos y ebrio al curso de reeducación en Aragón

Un caso similar ocurrió el pasado 27 de enero en el municipio aragonés de Monzón, donde cinco personas llegaron conduciendo sus propios vehículos al curso de sensibilización y reeducación vial en un centro autorizado de la zona.

Conduce sin carnet mientras amenaza a la Guardia Civil y lo comparte en redes sociales

El curso, al que asistieron 18 personas, tenía como objetivo permitir la recuperación del permiso de conducción a quienes lo habían perdido por resolución judicial o administrativa. Sin embargo, los agentes comprobaron que cinco de los asistentes habían llegado al centro conduciendo, pese a que su permiso se encontraba suspendido.

Según indicó una información del diario El Español, de estos, cuatro presentaban una pérdida de vigencia temporal del permiso inferior a dos años, por sentencia judicial, y aún no habían completado el curso obligatorio de sensibilización y reeducación vial. Por este motivo, la Guardia Civil procedió a denunciarles administrativamente.

El caso de la quinta persona resultó aún más grave. Los agentes observaron que este individuo, un varón de 45 años y vecino de esta localidad, mostraba síntomas evidentes de haber consumido alcohol. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, el resultado fue positivo con 0,75 mg/litro en aire espirado, superando ampliamente el límite legal. Además, sobre él pesaba una suspensión del permiso de conducción por sentencia judicial superior a dos años.

