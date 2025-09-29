Le roban el coche, lo recupera, pero dos años después aún no tiene la propiedad: está registrado a nombre de una persona inexistente

Range Rover Sport. REUTERS/Phil Noble/File Photo/File Photo

Un empresario italiano, Simone Zanchetto, lleva casi dos años tratando de recuperar la propiedad de su coche, un Range Rover Sport, después de que fuese estafado durante la venta de este. Zanchetto, dedicado a la construcción en la provincia del Véneto, fue engañado con un cheque que, posteriormente, resultó ser falso, según publica el diario regional Il Gazzettino. El abogado del empresario, Alessio Bacchin, asegura que están a la espera que el Tribunal Administrativo Regional (TAR) certifique la inexistencia del comprador y poder así anular la venta y recuperar el vehículo. “Un año después, nada ha cambiado: sigo sin tener la propiedad formal de mi coche”, declaró el empresario.

La Guardia di Finanza (Policía Financiera Italiana) inició la investigación cuando Zanchetto denunció los intentos fallidos de contactar con el comprador tras las primeras transacciones. En colaboración con el Centro de Cooperación de Roma y la Guardia Civil española, los cuerpos policiales encontraron el vehículo en un concesionario cerca de Toledo meses después de la denuncia. Con un precio de venta de 56.000 euros, el método de pago seleccionado habría sido a través de un cheque de caja, fórmula considerada segura al ser el banco quien garantiza la existencia de fondos disponibles.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

A través de la señal GPS del vehículo, la Policía Financiera Italiana pudo reconstruir el recorrido que hizo el coche, localizado cerca de Milán antes de entrar en España. Tras su recuperación, el Range Rover fue devuelto a Italia con destino a la costa veneciana, donde volvió a estar bajo la custodia de Zanchetto. No obstante, aún no ha podido recuperar su propiedad al estar registrado bajo el nombre de un tercero, aunque este se haya demostrado inexistente. “Estoy perdiendo mucho dinero con este coche”, afirma el empresario.

Qué hacer en España si te roban el coche

En caso de robo de un vehículo, hay una serie de pasos a seguir que es conveniente tener en cuenta. En primer lugar, se recomienda cerciorarse de que este no está estacionado en otro lado, ya sea por despiste o porque algún familiar lo haya movido de sitio. En caso de no ser así, conviene acudir al aparcamiento en que se dejó el coche la última vez y verificar si hay alguna pegatina que indique que el vehículo estaba mal aparcado y ha sido retirado por la grúa.

Una vez comprobado el robo, conviene denunciar presencial o telemáticamente el hurto. Es entonces cuando se debe aportar documentación personal (el DNI o el pasaporte), documentación del coche (la matrícula, el número de póliza del seguro, la marca, el modelo, el año de fabricación, el color, etc.), así como notificar si se encontraba algún objeto de valor en el interior del vehículo. Se recomienda que la denuncia sea lo más detallada posible, aunque se entiende que por los nervios del momento, se olviden detalles que se pueden aportar más tarde.

Acto seguido, y tras ponerse en contacto con la Policía, debe solicitarse una copia de la denuncia para que esta sea entregada a la compañía aseguradora del coche. Si la póliza contratada cubre el robo o el intento de robo del coche, como suele ocurrir en los seguros a Todo Riesgo y algunos a Terceros Ampliado, las compañías esperan 30 días naturales antes de iniciar cualquier trámite. A partir de entonces, puede recibir una compensación.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Además de este papeleo, hasta hace poco era necesario solicitar la baja temporal del coche en la Jefatura Provincial de Tráfico. No obstante, es ahora la Policía la encargada de esta gestión. Con quien sí debe contactar la víctima del robo es con el Ayuntamiento con tal de suspender el impuesto de circulación y no recibir multas ajenas.