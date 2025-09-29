España

Kronjop sitúa la inteligencia artificial en el centro del control horario empresarial

Porsche aplicó IA en el desarrollo del Cayenne eléctrico y redujo la necesidad de 120 “mulas” de prueba

Por Redacción Infobae España

Guardar

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en un instrumento clave en la gestión empresarial. Según McKinsey, el 92 % de los directivos europeos prevé aumentar la inversión en IA en los próximos tres años, y más del 35 % de las empresas españolas ya la aplican en procesos internos relacionados con productividad, planificación y control laboral.

Uno de los ámbitos donde esta transformación se hace más visible es el control horario, tradicionalmente asociado a un mero cumplimiento legal y hoy convertido en un espacio donde la IA aporta precisión, eficiencia y datos de valor estratégico.

Porsche, ejemplo de eficiencia con IA

El sector automotriz lleva años integrando tecnologías inteligentes en sus procesos, pero el salto cualitativo se produjo con casos como el de Porsche. Durante el desarrollo del nuevo Cayenne eléctrico, la compañía utilizó IA para simular escenarios y anticipar fallos, lo que le permitió reducir en 120 el número de “mulas” o prototipos de prueba necesarios para validar el vehículo.

La consecuencia fue doble: un ahorro millonario en costes de desarrollo y una notable aceleración en los plazos de entrega. Este ejemplo no solo muestra el potencial de la IA en ingeniería, sino también cómo los algoritmos pueden optimizar la gestión de tiempos y recursos humanos en cualquier sector.

Iberdrola Renovables y los despachos de abogados: la transversalidad de la IA

La aplicación de la inteligencia artificial no se limita a la industria. Iberdrola Renovables emplea IA para coordinar equipos en más de 20 países, ajustando calendarios de ingenieros y técnicos en proyectos internacionales de energía limpia. Este uso inteligente de los datos permite reducir tiempos improductivos y garantizar la disponibilidad de personal clave en fases críticas.

En el ámbito jurídico, despachos de abogados de prestigio en Europa ya utilizan IA para registrar con precisión las horas facturables de cientos de profesionales. Gracias a ello, mejoran la rentabilidad de los proyectos y reducen la posibilidad de errores humanos en un sector donde cada minuto cuenta.

Kronjop: el impacto en las pequeñas empresas

La tecnológica especializada en control horario, Kronjop, ha analizado este fenómeno en distintos sectores, el impacto de una mala gestión del control horario se hace aún más evidente en las pequeñas empresas. La compañía tiene constancia de que incluso un negocio de apenas cuatro empleados puede llegar a asumir en torno a 5.000 euros anuales en costes adicionales derivados de horas extraordinarias mal registradas o de ajustes en nómina por falta de trazabilidad.

El cálculo es sencillo: basta con que cada trabajador acumule unas cinco horas extra al mes no reflejadas correctamente en el sistema para que, al cabo de un año, la empresa se encuentre con 240 horas no previstas. A un coste medio de 21 euros por hora extra incluyendo salario, recargos legales y cotizaciones sociales, el resultado supera los 5.000 euros anuales. Para un negocio de este tamaño, esa cifra equivale al margen operativo de todo un trimestre, y puede marcar la diferencia entre mantener la rentabilidad o entrar en pérdidas.

Los datos recopilados por la aplicación de control horario de Kronjop en distintos sectores apuntan a que la IA permite anticipar desviaciones, reducir errores y, sobre todo, evitar costes ocultos que con frecuencia pasan inadvertidos hasta que impactan en la cuenta de resultados.

La consolidación de una tendencia

El AI Index de Stanford estima que la IA aplicada a la gestión laboral puede incrementar la productividad en más de un 12 % en los próximos años. En paralelo, estudios europeos confirman que más del 70 % de los trabajadores perciben estas herramientas de manera positiva, ya que aportan transparencia y reducen conflictos en torno a horas extra o descansos.

Esto confirma que la evolución del control horario ha pasado de ser un requisito normativo a convertirse en un activo estratégico.

Temas Relacionados

Control horarioInteligencia ArtificialIAProdructividadTrabajoProductividad laboralEmpresasEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni agua ni vinagre: esta es la forma de limpiar la carne

Evita estos errores para tener una cocina segura y libre de bacterias

Ni agua ni vinagre: esta

El carbohidrato que es tan fácil de cocinar como la pasta y mucho más saludable

El trigo sarraceno coge terreno en el supermercado y demuestra una mejor base alimentaria

El carbohidrato que es tan

El caballo Lusitano: una de las razas más antiguas de la Península Ibérica

Con un tronco fuerte, grupa redondeada y extremidades ágiles, esta raza combina resistencia, inteligencia y temperamento dócil

El caballo Lusitano: una de

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

En la actualidad, uno de cada diez asalariados compagina varios empleos, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene para la salud

Supervivencia económica: más de la

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

La víctima recibió atención médica inmediata y fue dada de alta tras controlar la inflamación y el dolor provocados por la picadura

Un escorpión pica a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un escorpión pica a una

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

ECONOMÍA

Supervivencia económica: más de la

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”