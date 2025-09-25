Rescatan a cinco gatos maltratados: hicieron beber a una cría una bebida alcohólica y lo publicaron en redes sociales

El gato maltratado junto a su madre y hermanos. (Refugio Castillon/Balneario Balleroy)

La concienciación respecto al maltrato animal es cada vez mayor. Durante las últimas décadas no solo han nacido partidos políticos dedicados de forma íntegra a la defensa de los derechos de los animales, sino que también se han promovido leyes, como la de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada en España a finales de 2023. Sin embargo, esta educación en valores no alcanza todos los rincones. En Torigny, un pueblo al norte de Francia, las autoridades han tenido que rescatar a cinco gatos que estaban expuestos a los abusos de sus dueños. Y todo empezó con un video.

Esta semana, en el país vecino, empezó a circular por las redes sociales una grabación en la que se puede ver como una persona obliga a una cría a beber de un vaso con una bebida alcohólica. Los intentos de escapar del animal provocan que el líquido se derrame sobre una mesa. Es entonces, cuando el autor de las imágenes agarra con fuerza al felino y le zarandea contra el líquido, para después dejarle caer al suelo.

Las imágenes llegaron a manos de la asociación protectora de animales Stéphane Lamart, que presentó una denuncia con la que el fiscal de Coutances ordenó la incautación del gato, que apenas tiene unos meses. “Es inaceptable tratar a los animales de esta manera. Esperamos que el sistema de justicia dé un seguimiento ejemplar a este caso. Los derechos de los animales son tan importantes como los derechos humanos”, expresa la protectora a través de sus redes.

Tras los hechos, la asociación recuerda “que el maltrato animal se está convirtiendo peligrosamente en algo común en las redes sociales”. “Filmar y transmitir tales actos no es un juego: es una crueldad gratuita, punible por la ley. Hacemos un llamado al sistema de justicia para que castigue firmemente a los perpetradores de estos actos y pedimos que se fortalezca la conciencia sobre el respeto por los animales en las escuelas. Detrás de cada video, hay una víctima: un ser vivo que siente miedo y dolor. La sociedad debe decir alto”, denuncian.

Se buscan familias adoptivas

El miércoles, las autoridades intervinieron en la casa del autor del video y rescataron al felino junto a otros cuatro. “Acabamos de recuperar a la madre y a cuatro gatitos, incluido el que fue maltratado”, explicaba horas después del rescate la protectora de animales Refuge de Castillon 14 Calvados. “Parece enfermo, pero está vivo. Todos están en el veterinario”, detallaban en un comunicado.

El refugio de Castillon ha hecho un llamamiento a las personas interesadas en la adopción, pero también a las que quieran hacer donaciones para pagar los honorarios veterinarios y para proporcionarse alimentos. Cualquier persona interesada está invitada a ponerse en contacto con los voluntarios a través de la página de Facebook de la asociación.