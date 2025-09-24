España

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El ‘Ratilla’ fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a emprender su viaje de luna de miel

Concentración del grupo neonazi, Suburbio Firm (X, antes Twitter)

La Policía Nacional llevó a cabo este lunes una operación que ha acabado con la detención de 14 miembros del grupo neonazi Suburbio Firm, según ha informado el periódico El Mundo. Los arrestos se han producido tras la boda de uno de sus líderes, el ‘Ratilla’, que también ha sido puesto a disposición policial.

La ceremonia nupcial se celebró la mañana de este sábado en la parroquia de San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada, donde asistieron decenas de amigos del ‘Ratilla’, y a la salida de los recién casados, tras el tradicional lanzamiento de arroz, algunos encendieron bengalas en honor a quien llaman su capitán, según este periódico.

Posteriormente, el grupo se trasladó a la finca La Alquería, situada en el kilómetro 12 de la A-5, para celebrar el convite. Varios asistentes, incluido el propio ‘Ratilla’, mostraron tatuajes relacionados con la simbología de las SS en la parte posterior de la mano izquierda. ‘Ratilla’ fue detenido junto a su esposa antes de emprender su viaje de luna de miel.

Los arrestados se encuentran en los calabozos de las dependencias centrales de Canillas, en Madrid, y está previsto que pasen hoy miércoles a disposición judicial.

La historia de Suburbio Firm

Suburbio Firm es una facción ultra de extrema derecha vinculada al Atlético de Madrid, nacida como escisión del Frente Atlético en la década de 2010. Su origen se asocia con figuras como ‘El Ratilla’, quien lideró la escisión tras tensiones internas en el grupo original. Esta división se produjo en un contexto de creciente radicalización y acercamiento a grupos ultras del Real Madrid, como los Ultras Sur. La escisión fue impulsada por la necesidad de mantener una identidad más radical y alineada con ideologías de extrema derecha.

Suburbio Firm se caracteriza por su presencia en eventos de alta tensión, como partidos entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, donde han sido incautados arsenales de armas blancas. Además, han participado en manifestaciones de carácter homófobo y racista, como la protesta en la plaza de Chueca en 2021, donde corearon consignas contra el colectivo LGTBI. Estas acciones reflejan su ideología extremista y su disposición a utilizar la violencia para imponer sus creencias.

A pesar de su origen en el ámbito futbolístico, Suburbio Firm ha trascendido este contexto, estableciendo conexiones con otros grupos de extrema derecha y participando en actividades políticas y sociales alineadas con su ideología. Su evolución muestra cómo los grupos ultras pueden convertirse en actores políticos activos, utilizando el deporte como plataforma para difundir sus mensajes y reclutar nuevos miembros.

Uno de los incidentes más notorios en los que ha participado este grupo ocurrió en mayo de 2022, cuando la Policía Municipal de Madrid incautó un arsenal de armas blancas, como picos de obra, martillos y porras extensibles, que miembros del grupo habían escondido en jardineras y en el maletero de un coche. Según las autoridades, los ultras de Suburbios Firm se preparaban para un enfrentamiento con los Biris Norte, el grupo ultra del Sevilla FC, en las inmediaciones del estadio Metropolitano. Uno de los detenidos reconoció que no pensaban “venir con las manos vacías”.

Otro altercado significativo tuvo lugar en enero de 2023, cuando miembros de Suburbios Firm protagonizaron una reyerta con el Frente Atlético en la previa del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Según informes policiales, los ultras del Frente Atlético acudieron a una taberna donde se encontraban los de Suburbios Firm y comenzaron la confrontación. Las imágenes difundidas mostraron a los radicales propinándose golpes, con uno de los implicados siendo agredido mientras yacía en el suelo. Este incidente evidenció la división interna y la violencia persistente entre facciones ultras dentro del mismo club

