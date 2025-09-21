Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 22 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica cambia cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 22 de septiembre

Tarifa promedio: 34.53 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 109.38 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.9 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 30.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.2 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 26.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 34.9 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 30.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 62.03 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.35 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.6 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 108.95 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 109.38 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.0 euros por megavatio hora.