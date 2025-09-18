España

Víctor Mañero, adiestrador de perros: “Saludar con euforia a un perro puede ser mucho más nocivo de lo que imaginas”

A pesar de lo que todos podamos creer, tener ciertos comportamientos de cariño excesivo con nuestros perros, puede ser perjudicial para su salud

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros, al igual que otros animales de compañía, pueden ser de gran ayuda en una vida en la que el estrés y la prisa dominan nuestro tiempo. Llegar a casa y ser recibido por nuestras mascota está comprobado que reduce los niveles de ansiedad y estrés e incluso te da un chute de energía y felicidad. Por si esto fuera poco, también mejorar la salud cardiovascular y fortalece la sensación de bienestar.

Sin embargo, tener una buena relación con un perro implica mucho más que ofrecerle cariño o una simple rutina de paseos. Es necesario entender a estos animales en su propia naturaleza, reconociendo que, aunque forman parte integral de la familia, no debemos humanizarlos en exceso. Es esencial comprender las necesidades emocionales de nuestros perros y cómo nuestras acciones pueden influir en su bienestar.

En este contexto, el adiestrador profesional Víctor Mañero ha compartido en sus redes sociales algunos consejos cruciales sobre cómo interactuar adecuadamente con los perros, especialmente al llegar a casa después de un día fuera. En uno de sus últimos videos, Mañero hizo una recomendación que puede sorprender a muchos: “No saludes a los perros en la entrada de casa.” Esta advertencia tiene una base sólida en el comportamiento canino y puede ser clave para mantener el equilibrio emocional tanto del perro como de su dueño.

El corazón acelerado de tu perro

Perro corriendo. (Adobe Stock)
Perro corriendo. (Adobe Stock)

El experto explica que uno de los errores más comunes que cometen los dueños es saludar a los perros de manera efusiva al llegar a casa. Para muchas personas, este acto refleja amor y afecto. Sin embargo, para los perros, esa efusividad puede generar un nivel de estrés y ansiedad innecesarios. Según Mañero, cuando un perro está esperando a su dueño, su corazón puede latir a una velocidad desbordada, sobre todo si está acostumbrado a una rutina que involucra la llegada de su dueño.

“Recuerdo el caso de un bulldog francés que estaba tan nervioso al esperar a su propietaria que su corazón iba a una velocidad de 180 pulsaciones por minuto, y al saludarla, se disparó a 220,” cuenta Mañero. Esta sobreexcitación puede ser peligrosa para el animal, ya que su sistema cardiovascular no está preparado para soportar ese tipo de estrés. “El bulldog, que normalmente era un perro tranquilo, terminó sufriendo un infarto por la excitación". Ese episodio dejó a Mareño en shock y no pudo volver a adiestrar en dos semanas.

Este trágico incidente llevó a la familia a tomar una decisión drástica: decidió no tener más perros. Fue una lección dolorosa que jamás olvidaron.” Este tipo de situaciones resalta la importancia de no generar una sobrecarga emocional innecesaria en los animales, que no son capaces de gestionar la excitación como los seres humanos.

Recomendación

Aunque algunas personas puedan verlo como una falta de amor, lo recomendable es no saludar a los perros cuando lleguemos a casa: “Lo que para ti es un gesto de cariño, para él puede ser una sobreexcitación que dispara el estrés y afecta directamente a su salud física”, acaba diciendo.

Temas Relacionados

PerrosMascotasEntrenadorAdiestradorAnimalesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así es el “plato ideal para la menopausia”, según la nutricionista Marta Marcè: rico en verduras y grasas saludables

En su libro “Nutre tu menopausia”, la experta ofrece claves de alimentación para esta etapa vital de las mujeres

Así es el “plato ideal

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

El experto explica que el ego es un placer temporal que nunca conseguirá hacernos feliz del todo. La verdadera felicidad no depende del exterior

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca

Así es como tienes que cocinar la pasta sin preocuparte por el azúcar en sangre o problemas en el metabolismo, según una bioquímica

El sencillo truco para poder consumir pasta sin preocuparse por el azúcar en sangre

Así es como tienes que

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Se trata de un informe elaborado por la empresa que "puede ser la prueba que marque la diferencia entre que te la concedan o que te la denieguen"

Profesiograma, el documento clave para

La violencia machista suma 28 mujeres asesinadas en lo que va de año tras un último crimen en Murcia

La víctima tenía de 64 años y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el sospechoso

La violencia machista suma 28
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

Dos empleados de un desguace explican por qué les llegan muchos MG: “Es raro el mes que no entre alguno”

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

Un abogado laboralista explica cómo funciona el permiso de cuatro días por fuerza mayor: “Me sorprende ver lo desconocido que es”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio