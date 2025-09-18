Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco”: “Hay larvas y gusanos”

Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” (@marta_villaf)

Con la llegada de las altas temperaturas se favorece el incremento de plagas y bacterias. La aparición de insectos resulta más habitual durante el verano, lo que puede traducirse en riesgos para la salud y en molestias para quienes comparten espacios comunes. En este sentido, Marta Villa (@Marta_mama), una madre que vive junto a su familia en Alemania y suele relatar su día a día en el país europeo, ha detallado las condiciones en las que viven en su edificio, a pesar de que ya no hace calor.

Como introducción, la mujer ha señalado que uno de los aspectos más reconocidos internacionalmente por su rigor y compromiso con el medio ambiente es el sistema de reciclaje. Sin embargo, algunas prácticas asociadas generan sorpresa o rechazo entre quienes llegan desde otros lugares, como relata Marta Villa a través de su cuenta en TikTok. En uno de sus videos recientes, la española expone una experiencia personal: “Os voy a enseñar lo que me da más asco de Alemania”.

“No había visto esto en mi vida”

Según narra la madre, en los edificios de viviendas existe una normativa estricta relacionada con la gestión de residuos orgánicos. “Está muy bien, que reciclan”, pero una vez estás “delante del cuarto de basuras” comienza la pesadilla. “Aquí hay que reciclar todo lo orgánico, pero no puedes ponerlo en la bolsa. Lo tienes que sacar de la bolsa en el cubo”, explica ante la cámara. Esta separación obliga a que los restos orgánicos permanezcan directamente en los cubos asignados, sin envoltorios plásticos, lo que expone la basura a las condiciones ambientales durante varios días.

Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” (@marta_villaf)

Así, Villas, muestra en el video todos los contenedores que se destinan para su edificio, “para que recicles diferentes cosas”. Una vez llega al orgánico, sin embargo, es cuando comienzan los problemas. “Todo esto asumo que lo han, lo han matado hoy, pero son larvas. Mira, ahí hay un gusano que se mueve", comunica asqueada. “¿Veis que se mueven? Se mueven los gusanos estos”, expone.

Lo peor de esta situación viene en verano, con el calor que se genera en los cuartitos de basura, ya que estos residuos permanecen en condiciones óptimas para la aparición de insectos y larvas. Aunque asegura que no conoce la situación en otros edificios (“no sé si en toda Alemania es así“), “yo esto no lo había visto en mi vida y me parece lo más asqueroso del mundo”. Además, según ha expuesto el camión no pasaría “cada día”, sino que puede durar hasta una semana.

Según expertos de Ecomol, los núcleos de humedad y de calor, los restos de comidas en las superficies y una baja ventilación en espacios cerrados son el combo perfecto para la aparición de cualquier insecto o plaga. Tres factores que se puede apreciar en el caso de Marta. Y es que, los datos de especialistas indican que, cuando las temperaturas superan los 28 o 29 grados Celsius, la reproducción de los mosquitos se duplica y, por cada grado adicional, el ciclo de vida del insecto aumenta un 50 %. Este incremento facilita la expansión de poblaciones de insectos que, aunque la mayoría resultan inofensivos, algunos pueden contribuir a la transmisión de enfermedades.