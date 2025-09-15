España

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

El expresidiario permaneció seis años y medio en una cárcel peruana antes de que le trasladasen a la de Soto del Real, en Madrid

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Habitación individual del Centro Penitenciario
Habitación individual del Centro Penitenciario Málaga II (SIEP)

Jesús Ruiz, conocido en redes sociales como @jesusruizelpollito, es un expresidiario español que tras cumplir una condena de siete años y un mes que utiliza su cuenta en TikTok para difundir diversos consejos. Su experiencia no solo radica en las prisiones españolas, sino que también puede hablar de su experiencia en Perú, donde comenzó a cumplir su condena.

Y es que, a comparación de las condiciones en las prisiones peruanas, el centro penitenciario Soto del Real, donde residió los últimos seis meses de su condena, presenta diversas diferencias con la cárcel inicial. “La recuerdo con muchísimas comodidades”, describe en alusión a la madrileña. Según detalla en el video, su discurso surge de las siguientes distinciones: “Venía de una cárcel tercermundista donde dormíamos en el suelo, comíamos en bolsas o en táperes, si te lo conseguías, cuando había comida. Y la cárcel en España es totalmente otra cosa”.

Según el sistema penitenciario español, el castigo para el preso “es la privación de libertad, no la privación de derechos humanos”, afirma. El exinterno añade, por tanto, que existe la idea errónea en parte de la opinión pública: “Aunque mucha gente sí piensa que no tienen derechos humanos, pero no es así. La privación de libertad es el castigo. Por eso ponen más años, menos años de privación de libertad”.

Jesús Ruíz explica cómo son
Jesús Ruíz explica cómo son las cárceles españolas (@jesusruizelpollito)

“Ahí es cuando sufres el castigo, el encierro”

De acuerdo con el relato de Ruiz, las instalaciones y los servicios disponibles en una prisión como Soto del Real se distinguen por la organización y los recursos que reciben las personas presas. “La cárcel en España está llena de comodidades comparadas a la de Perú. Pero al fin y al cabo, a una hora determinada, a las ocho o nueve de la tarde, se cierra la puerta y ahí es cuando sufres el castigo, el encierro”.

Entre los aspectos logísticos, Ruiz detalla el funcionamiento del economato, una tienda dentro del módulo donde los reclusos pueden comprar productos mediante una tarjeta. “Puedes tener cien euros cada semana, que te ingrese tu familia o tus amigos o alguien. Tienes servicio de lavandería, tienes televisión en la celda si tú te la compras. Tiene que ser una televisión de un tamaño y comprada dentro de la cárcel”.

Igualmente, el trabajo también forma parte de la rutina semanal para muchos internos. “Hay destinos en los que consiste en trabajos. Puede ser limpiar el módulo, ayudar en la cocina, trabajar en el economato”, describe, y señala que cada uno de estos puestos supone la asignación de tareas remuneradas dentro del centro. Además, la normativa interna exige la colaboración de quienes están recluidos para mantener la limpieza y el orden: “Por la mañana se abre la puerta, tienes que tener tu celda barrida, fregada, la cama hecha. Estás un tiempo fuera hasta que llega la comida. Luego es la hora de la siesta, otra vez encierro. Luego se baja para la cena y te vuelven a encerrar ya para ir a dormir”, enumera Ruiz.

Por otra parte, los objetos y servicios básicos como agua caliente, ducha o artículos de higiene personal están garantizados. “Hay una taza para hacer tus necesidades. Hay un escritorio, dos camas con colchón”, describe, y resume el material de aseo que reciben de forma mensual: “Cada mes te dan un kit de higiene donde hay papel higiénico, pasta de dientes, maquinillas de afeitar, lejía, champú, gel”.

Pasillo y comedor del Centro
Pasillo y comedor del Centro Penitenciario Málaga II (SIEP)

Además, el acceso a otros espacios y servicios del centro penitenciario también es ordinario. Los internos cuentan con biblioteca, gimnasio, servicio de peluquería a cargo de otros prisioneros, iglesia, ambulatorio y asistencia médica permanente. No obstante, “los funcionarios siempre están en el módulo, detrás de una, como en una garita de vidrio. Y ellos siempre están controlando. Hay cámaras en el salón, en la fila del comedor, en el patio", aunque “en el baño no”, asegura.

El sistema español contempla también el acceso a visitas, como sesiones con psicólogos y educadores sociales, y beneficios por buena conducta. Pero “también se reciben vis a vis. No sé si solo una vez al mes, una cosa así”, expone al final del relato de su experiencia “al menos de Soto del Real, donde yo he estado”.

Temas Relacionados

Carceles EspañaCarcelesPrisiones EspañaPrisionesSoto Del RealTikTok EspañaRedes Sociales EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

De acuerdo con algunos expertos, el capital erótico —entendido como el atractivo físico, el carisma y la manera de relacionarse— puede convertirse en un recurso social que influya en la obtención de mejores calificaciones, mayores ingresos y un mayor acceso al poder

El efecto halo: la razón

El príncipe Harry niega haber aireado los trapos sucios de su familia en público: “Tengo la conciencia muy tranquila”

El duque de Sussex ha concedido una entrevista a ‘The Guardian’ durante su visita sorpresa a Kiev, adonde viajó tras reunirse en Londres con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry niega haber

Estos son los alimentos que no caducan nunca: “Hay productos que, si se conservan de forma adecuada, pueden durar muchos años sin la necesidad de desperdiciarlos”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa sobre aquellos alimentos con fechas de consumo preferente. Es decir, alimentos que pierden parte de sus propiedades, aunque no presentan riesgos microbiológicos para su consumo

Estos son los alimentos que

La ‘niña del año’ de la revista Time es una chica de 13 años que ha creado un invento para mejorar la vida de los sintecho: “Era solo un dibujo, nunca imaginé que se haría realidad”

La revista Time ha lanzado esta nueva lista que busca fomentar que niñas de todo el mundo se perciban a sí mismas como constructoras y desafiar los estereotipos de género

La ‘niña del año’ de

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Según sus declaraciones, la drogodependencia y las desigualdades sociales son algunos de los problemas sociales más urgentes del país

Una española explica las cosas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El efecto halo: la razón

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Una española explica las cosas que le “horrorizaron” de Estados Unidos: “Es muy fuerte verlo en persona”

Una estudiante dice que le duele la cabeza, trata de dormir y su compañera de cuarto la encuentra “completamente delirante”: casi pierde la vida por una bacteria

Una hermandad religiosa, tradicionalmente de solo hombres, tendrá que admitir a mujeres como socias en menos de un mes o será multada

Condenado a dos años de cárcel un hombre por no pagar y no querer devolver dos excavadoras que había alquilado a una empresa

ECONOMÍA

Sánchez anuncia nuevas medidas para

Sánchez anuncia nuevas medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Números ganadores del Super Once del 15 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 septiembre

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

Javier Guillén, director de La

Javier Guillén, director de La Vuelta: “Es inaceptable. Podíamos haber convivido las manifestaciones con la práctica del deporte”

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido