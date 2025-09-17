Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante un pleno en el Senado, a 17 de junio de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles desde Valencia que España presenta “un cambio estructural en la economía, liderado por un mercado de trabajo robusto”, tras superar las secuelas del shock arancelario y recuperar niveles de crecimiento previos a la pandemia del Covid-19.

Durante la Noche de la Economía Valenciana, Cuerpo ha puesto en valor la resistencia de las empresas y los trabajadores de nuestro país. El ministro ha agradecido “la resiliencia y esfuerzo” que han permitido a España consolidar su recuperación económica frente a un entorno global volátil y al impacto de los aranceles internacionales.

El ministro de Economía también ha insistido en que “España ha salido sin cicatrices del shock arancelario”, y ha destacado que la respuesta empresarial y laboral ha permitido que el país “no sufriera daños persistentes” pese a los obstáculos en el comercio internacional. Esta afirmación se produce después de las restricciones externas a sus exportaciones y oscilaciones en los mercados.

“Va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo, y esta es la talla que está dando la economía española”, ha dicho Carlos Cuerpo. Además, ha destacado que la revisión al alza de las previsiones de crecimiento hasta el 2,7% para 2025 es el reflejo de esa capacidad de adaptación. El ministro ha subrayado que el dinamismo del consumo privado y el aumento de la inversión han fortalecido la posición del país ante retos globales, como los cambios en políticas arancelarias.

Declaraciones de Cuerpo sobre la mejora de las predicciones del FMB sobre la economía española (EFE)

Después, ha recalcado que la productividad nacional se encuentra en fase de mejora gracias a la modernización del tejido productivo, lo que se traduce en mayor competitividad, incluso en escenarios adversos.

La internacionalización y la defensa de los intereses empresariales han sido los ejes del discurso del ministro. Cuerpo ha agradecido la labor diaria de la Cámara de Comercio y de las empresas españolas, y ha subrayado que su trabajo ha sido clave para “salir reforzados de episodios de incertidumbre y volatilidad internacional”.

Entre 2018 y 2024, España avanzó hasta colocarse como el quinto país del mundo en captación de nuevos proyectos de inversión, un hito que ha atribuido al esfuerzo conjunto del sector privado y las instituciones. El ministro ha remarcado que la cooperación público-privada “debe continuar” para transformar el crecimiento actual en mejoras tangibles en el bienestar social.

El sector energético ha tenido una mención especial, al ponerlo como ejemplo de que es posible mantener el crecimiento y, a la vez, reducir emisiones contaminantes. “Estamos compatibilizando este crecimiento con la emisión de menos gases contaminantes”, ha señalado, alineando la recuperación con objetivos de sostenibilidad medioambiental.

Por otra parte, aprovechando que se encontraba en Valencia, Carlos Cuerpo ha agradecido “la resiliencia, fortaleza y compromiso” con las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. El evento también ha servido para homenajear la trayectoria empresarial y la capacidad de superación ante desastres naturales.

*Con información de Agencia EFE.