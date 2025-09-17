España

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Desde Valencia, el ministro ha recalcado que “va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo, y esta es la talla que está dando la economía española”

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El ministro de Economía, Comercio
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante un pleno en el Senado, a 17 de junio de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles desde Valencia que España presenta “un cambio estructural en la economía, liderado por un mercado de trabajo robusto”, tras superar las secuelas del shock arancelario y recuperar niveles de crecimiento previos a la pandemia del Covid-19.

Durante la Noche de la Economía Valenciana, Cuerpo ha puesto en valor la resistencia de las empresas y los trabajadores de nuestro país. El ministro ha agradecido “la resiliencia y esfuerzo” que han permitido a España consolidar su recuperación económica frente a un entorno global volátil y al impacto de los aranceles internacionales.

“Va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo”

El ministro de Economía también ha insistido en que “España ha salido sin cicatrices del shock arancelario”, y ha destacado que la respuesta empresarial y laboral ha permitido que el país “no sufriera daños persistentes” pese a los obstáculos en el comercio internacional. Esta afirmación se produce después de las restricciones externas a sus exportaciones y oscilaciones en los mercados.

“Va a ser el segundo año que seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo, y esta es la talla que está dando la economía española”, ha dicho Carlos Cuerpo. Además, ha destacado que la revisión al alza de las previsiones de crecimiento hasta el 2,7% para 2025 es el reflejo de esa capacidad de adaptación. El ministro ha subrayado que el dinamismo del consumo privado y el aumento de la inversión han fortalecido la posición del país ante retos globales, como los cambios en políticas arancelarias.

Declaraciones de Cuerpo sobre la mejora de las predicciones del FMB sobre la economía española (EFE)

Después, ha recalcado que la productividad nacional se encuentra en fase de mejora gracias a la modernización del tejido productivo, lo que se traduce en mayor competitividad, incluso en escenarios adversos.

“Estamos compatibilizando este crecimiento con la emisión de menos gases contaminantes”

La internacionalización y la defensa de los intereses empresariales han sido los ejes del discurso del ministro. Cuerpo ha agradecido la labor diaria de la Cámara de Comercio y de las empresas españolas, y ha subrayado que su trabajo ha sido clave para “salir reforzados de episodios de incertidumbre y volatilidad internacional”.

Entre 2018 y 2024, España avanzó hasta colocarse como el quinto país del mundo en captación de nuevos proyectos de inversión, un hito que ha atribuido al esfuerzo conjunto del sector privado y las instituciones. El ministro ha remarcado que la cooperación público-privada “debe continuar” para transformar el crecimiento actual en mejoras tangibles en el bienestar social.

El sector energético ha tenido una mención especial, al ponerlo como ejemplo de que es posible mantener el crecimiento y, a la vez, reducir emisiones contaminantes. “Estamos compatibilizando este crecimiento con la emisión de menos gases contaminantes”, ha señalado, alineando la recuperación con objetivos de sostenibilidad medioambiental.

Por otra parte, aprovechando que se encontraba en Valencia, Carlos Cuerpo ha agradecido “la resiliencia, fortaleza y compromiso” con las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. El evento también ha servido para homenajear la trayectoria empresarial y la capacidad de superación ante desastres naturales.

*Con información de Agencia EFE.

Temas Relacionados

Crecimiento EspañaCarlos CuerpoMinistro de EconomíaMinisterio de EconomíaEmpresas EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

La Ley de Seguridad Ciudadana dedica un artículo a las “comprobaciones y registros en lugares públicos”

¿Te puede registrar la policía

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Kiko Matamoros y Belén Esteban se enzarzan en una brutal pelea en directo: “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”

Los tertulianos de ‘No somos nadie’ han entrado en cólera al hablar sobre los conflictos familiares de las Campos

Kiko Matamoros y Belén Esteban

¿Puede prohibirte la comunidad de vecinos tener mascotas? Un abogado responde

Los animales de compañía han pasado de ser considerados objetos a formar parte de la vida familiar, lo que obliga a reinterpretar las normas de convivencia en clave de derechos y bienestar animal

¿Puede prohibirte la comunidad de

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Te puede registrar la policía

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama incautados al narcotráfico con un precio de salida de 150 euros

Llega a España el primer fármaco para un subtipo de ELA 30 años después de haberse aprobado en la UE

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

Un abogado explica las 10 cláusulas laborales a las que tu empresa no te puede obligar: “Son ilegales”

José Elías, contundente con la situación laboral: “Hay mucha gente que está en negocios de mierda y no lo sabe”

DEPORTES

Piastri se rinde ante Fernando

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”