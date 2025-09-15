España

Cerrar la brecha digital de género sacaría de la pobreza a 30 millones de mujeres, según la ONU

El informe ‘Gender Snapshot 2025’ destaca que la igualdad de género puede lograrse “con inversión y voluntad política”

María García Arenales

Una mujer escribe en el teclado de su ordenador en su lugar de trabajo.(Ricardo Rubio/Europa Press)

Cerrar la brecha digital de género es esencial tanto para el crecimiento económico como para construir una sociedad más equitativa. Así lo indica el informe Gender Snapshot 2025 de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, donde si bien destacan avances logrados como el aumento de la escolarización de las niñas, la disminución de la mortalidad materna y la reducción de las tasas de violencia de pareja en los países que cuentan con medidas integrales de protección, también advierten de un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres con la restricción de espacios para la participación social y la disminución de recursos para la igualdad de género.

Por todo ello, la ONU destaca la importancia de que los países inviertan más en igualdad y reduzcan la brecha digital entre hombres y mujeres.

“Las inversiones específicas en igualdad de género tienen la capacidad de transformar sociedades y economías. Solo cerrar la brecha digital de género podría beneficiar a 343,5 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, sacar a 30 millones de la pobreza para 2050 y generar un aumento estimado de 1,5 billones de dólares (1,38 billones de euros) en el PIB mundial de cara a 2030”, según ha explicado este lunes Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, tras la presentación del informe.

La ONU destaca la importancia de cerrar la brecha digital. (Imagen: Shutterstock)

Los conflictos letales afectan más a mujeres y niñas

No obstante, el informe señala que, de continuar la tendencia actual, en 2030 unas 351 millones de mujeres y niñas seguirán en situación de pobreza extrema. Además, destaca que en la actualidad 676 millones de mujeres y niñas viven en zonas expuestas a conflictos letales, la cifra más alta desde la década de los años 90, y que en 2024, 64 millones más de mujeres adultas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en comparación con los hombres.

El estudio, que reúne información de más de 100 fuentes y da seguimiento al progreso de mujeres y niñas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también advierte de que solo quedan cinco años para cumplir la Agenda 2030, que busca alcanzar la igualdad de género a nivel global. Sin embargo, Li Junhua, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, insiste en que “una acción decidida en cuidado, educación, economía verde, empleo y protección social podría sacar a 110 millones de mujeres y niñas de la pobreza extrema para 2050 y aportar retornos económicos acumulados de 342 billones de dólares”.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Bahous, quien recuerda que el 22 de septiembre se cumple el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, también insiste en que es fundamental dar mayor visibilidad a las voces jóvenes y pide a los líderes mundiales que se comprometan en la protección de los derechos de las mujeres y en una distribución equitativa de los beneficios.

