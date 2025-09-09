Así es la nueva casa de dos plantas de Amazon: cuesta menos de 40.000 euros

Representación gráfica (render) de la casa prefabricada de Amazon de dos plantas que cuesta menos de 40.000 euros (Amazon)

Las casas prefabricadas ganan terreno en España ante la imparable subida del precio de la vivienda. El último modelo que ha incorporado Amazon a su catálogo, por menos de 40.000 euros, que cuenta con dos dormitorios y una cocina equipada, podría ser una alternativa accesible y funcional para aquellos ciudadanos que no pueden adquirir un inmueble convencional.

Según informa ABC, esta solución responde a la creciente necesidad de modelos habitacionales más económicos en un contexto de inflación disparada y con el metro cuadrado superando los 2.500 euros de media en nuestro país, tal y como indica el último informe realizado por Idealista.

Viviendas adaptadas a las nuevas necesidades

El modelo lleva la firma de ‘S.E.Q quick.simple.easy’ y se divide en dos plantas, incluyendo dos dormitorios, una cocina totalmente equipada, baño con separación de zonas seca y húmeda, una amplia sala de estar y todo dispuesto en una estructura expandible de doce metros.

Uno de los puntos fuertes es que, pese a su precio reducido, el equipamiento sorprende por su calidad y practicidad: la cocina incorpora armarios, fregadero y grifería de agua caliente y fría, mientras que el baño suma armarios, calentador de agua, inodoro, lavabo, espejo y una ducha privada, según detalla ABC.

El interior cuenta con una excelente iluminación natural y un aislamiento térmico y acústico avanzado, gracias a un armazón de acero compuesto por tubos robustos. Todas estas características permiten que la vivienda pueda utilizarse como casa principal, vivienda vacacional u oficina independiente.

Comprar una vivienda se ‘come’ el salario íntegro de hasta 19 años tras la subida de precios y del coste de construcción.

Ventajas principales y facilidad de compra

La principal ventaja de estas casas prefabricadas radica en su coste considerablemente inferior al de una vivienda tradicional: por menos de 40.000 euros el cliente puede acceder a un hogar completo, sin necesidad de realizar una obra tradicional y en un plazo muy reducido. De hecho, el tiempo de montaje suele ser de apenas unas semanas, todo mediante un proceso limpio y sin escombros.

La sostenibilidad es un factor decisivo. Estos modelos utilizan materiales ecológicos que optimizan la eficiencia energética. Además, el cliente tiene la posibilidad de personalizar la distribución y la base del inmueble: puede optar entre un chasis de acero o una plataforma de hormigón, en función del terreno y sus preferencias. Otra ventaja es la propia experiencia de usuario que ofrece Amazon, al permitir comprar y financiar la casa mediante su sitio web, como cualquier otro producto de la plataforma.

“Resistente a tifones y terremotos”, destaca la marca fabricante en la ficha de producto, afirmando que estas viviendas responden a unos altos estándares estructurales que garantizan seguridad ante condiciones adversas.

Una tendencia al alza ante la crisis habitacional

La demanda de alternativas de vivienda se encuentra en su máximo nivel desde la crisis de 2008. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España lleva 45 trimestres consecutivos de subidas interanuales en el precio, con un incremento del 12,7% solo en el segundo trimestre de 2025, el más alto en 18 años.

El difícil acceso a la vivienda tradicional ha impulsado la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones como las casas flotantes, los contenedores para viviendas, las caravanas y, ahora, las casas prefabricadas, que ya no son una mera solución temporal, sino opciones habitables durante todo el año.