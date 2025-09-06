España

La recomendación de una experta en limpieza para comenzar septiembre con buen pie: “Las microrrutinas funcionan genial”

Tras el verano, lo ideal es desechar todo lo que ya no necesitas y ordenar la casa para mejorar la paz mental durante el nuevo comienzo

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Ordenar tu casa después del
Ordenar tu casa después del verano. (Montaje Infobae)

Para muchas personas, septiembre representa un nuevo comienzo real, casi como si arrancara un nuevo año. Tras el paréntesis veraniego, la vuelta a la rutina laboral y escolar trae consigo la necesidad de reorganizar el hogar. Alicia Iglesias, experta en orden y limpieza con más de 362 mil seguidores en redes sociales, ha hablado con El Mueble para ofrecer su visión práctica y realista sobre cómo aprovechar este mes para renovar la casa sin que resulte una tarea pesada.

Según Alicia, “septiembre es como pulsar el botón de reset. Vienes de un verano en el que la casa suele estar más desordenada, entras y sales, viajas, y al final todo se acumula. Hacer una limpieza a fondo ahora es la mejor manera de empezar con buena energía, como si estrenaras la casa otra vez”. Así, hacer esta puesta a punto ayuda a “volver a la rutina con más calma y sin la sensación de ‘caos acumulado’”. Eso sí, advierte que si el proceso genera demasiado estrés, “es mejor dejarlo para octubre con la limpieza de otoño”.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Uno de los lugares que suele requerir atención inmediata es la nevera, que a menudo llega medio vacía y desordenada tras las vacaciones. La experta recomienda aprovechar esta situación para limpiarla bien: “Sácalo todo, limpia baldas y cajones con agua y jabón neutro, revisa fechas y descarta lo que ya no sirve”. Además, aconseja organizar los alimentos “agrupando por categorías (lácteos juntos, verduras juntas, etc.)” y planificar una lista de la compra que permita llenar la nevera con productos realmente necesarios.

En cuanto al cambio de armario, septiembre es el momento perfecto para revisar las prendas. “Antes de guardar la ropa de verano, revisa prenda por prenda. Quédate solo con lo que te has puesto, lo que está en buen estado y te gusta. Lo que no, dónalo o recíclalo". La experta también recomienda dejar a mano la ropa de entretiempo para facilitar su uso en septiembre y octubre, mientras que la ropa más veraniega debe guardarse en cajas para aligerar la transición.

Una mujer haciendo limpieza de
Una mujer haciendo limpieza de armario. (Adobe Stock)

Respecto al proceso de cambio de armario, Alicia señala que lo ideal es “vaciar todo, limpiar el espacio y revisar cada prenda. Guarda lo de verano en cajas bien etiquetadas, coloca a mano la ropa de entretiempo y luego la de otoño-invierno. Agrupa por categorías (camisetas, pantalones, jerséis) y dobla de forma que veas todo a simple vista”.

Pero no solo la cocina y el armario merecen atención: “La despensa, porque después del verano suele quedar desordenada y con productos caducados. El baño, para revisar cremas y cosméticos. Y no te olvides de los espacios de entrada (zapatero, perchero, bolsos) que suelen ser los más caóticos en septiembre”. También recomienda ventilar colchones, limpiar alfombras y preparar la casa para el frío con una buena limpieza otoñal.

El poder de las microrrutinas

Para mantener el orden sin dedicar demasiado tiempo, Alicia aconseja adoptar microrrutinas diarias: “Dedica 10 minutos por la mañana a dejar la cocina y el salón recogidos, y 10 minutos por la noche para dejar la casa lista para el día siguiente. Haz la cama siempre al levantarte, no acumules platos en el fregadero y usa cestas o bandejas para mantener las cosas agrupadas”. Según ella, con estos pequeños gestos “evitas que el desorden se descontrole”.

Finalmente, sobre la importancia del orden para el bienestar, Alicia afirma que “una casa limpia y ordenada no solo es estética, es salud mental. Llegar a tu casa y verla recogida te da sensación de calma y control, justo lo que necesitas cuando todo lo demás (trabajo, colegio, rutinas) parece acelerado.” Esto ayuda a “descansar mejor, a concentrarte y a tener más energía.” Sin embargo, advierte que si la casa está muy desorganizada, “septiembre con toda la carga que conlleva este mes no es el del gran orden, es el de darle una vuelta.”

Temas Relacionados

LimpiezaHogarOrdenRutinasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un niño de 5 años muere después de haber tomado paracetamol caducado desde 2020: sus padres le dieron el medicamento

El caso ha ocurrido en Cuba, donde la crisis ha dificultado el acceso a los medicamentos

Un niño de 5 años

“Desde octubre de 2024 hasta hoy, he perdido 60 kg”: un reconocido chef italiano cuenta cómo ha conseguido un cambio físico tan drástico

El cocinero, con una estrella Michelín, ha tenido que someterse a un largo y duro procedimiento para poder llegar a su peso ideal, dejando a un lado los problemas de salud que acarreaba

“Desde octubre de 2024 hasta

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Un propietario intenta echar a su inquilina por tener perros que “ensucian y molestan”, pero la Justicia le deja quedarse: solo pide “esmero en la limpieza”

El tribunal considera que no existía insalubridad ni molestias notorias que justificasen la resolución de su contrato, que mantenía desde 1974

Un propietario intenta echar a

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un propietario intenta echar a

Un propietario intenta echar a su inquilina por tener perros que “ensucian y molestan”, pero la Justicia le deja quedarse: solo pide “esmero en la limpieza”

Renault se acerca a la industria de los drones: el Ministerio de Defensa francés le propone un proyecto de fabricación en Ucrania

Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y se lanza desde un tercer piso cuando encuentran el cadáver

Ábalos advierte al juez de que la entrevista a su exmujer puede poner en riesgo la causa porque aporta informaciones “sensibles y reservadas”

Recibe por error un paquete de hachís y llama a la policía para pillar al culpable: encuentran 500 gramos de drogas en casa del arrestado

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

“Me han robado 1.000 dólares al mes durante 20 años”: un inquilino descubre que su piso estaba bajo control de alquileres tras décadas de sobrecargos

El creciente fenómeno de los contratos de menos de una semana: “Te ves obligada a coger todo lo que te ofrecen por miedo a que no te vuelvan a llamar”

El precio nominal de la vivienda supera ya los récords de la burbuja: la escasez de oferta habitacional explica casi el 40% del encarecimiento desde 2021

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo