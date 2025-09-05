México

Esta es la mejor infusión para tomar todos los día antes de iniciar la rutina

Incluir esta preparación durante la mañana aporta los nutrientes necesarios para empezar con las actividades diarias

Por Jesús Tovar Sosa

Esta bebida es ideal para
Esta bebida es ideal para comenzar la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar el día con una bebida caliente es un hábito común en muchas culturas del mundo, y aunque el café suele ser la elección más popular, cada vez más personas optan por alternativas naturales como las infusiones. Estas bebidas, preparadas a base de hierbas, frutas o especias, no solo aportan sabor y calidez, sino también beneficios para la salud.

Entre todas las opciones disponibles, una infusión destaca por su equilibrio entre energía natural, propiedades digestivas y su capacidad para estimular el sistema inmunológico: el té de jengibre con limón.

Esta combinación no solo es revitalizante, sino que además ofrece una forma saludable y libre de cafeína para comenzar el día con el pie derecho.

os beneficios de esta infusión
os beneficios de esta infusión ayudan a mejorar la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre es una raíz conocida por sus múltiples propiedades medicinales. Tiene un efecto termogénico, lo que significa que ayuda a activar el metabolismo y a despertar al organismo después del reposo nocturno. Además, su consumo favorece la digestión, reduce la inflamación y puede aliviar malestares estomacales leves.

Por su parte, el limón es una excelente fuente de vitamina C, lo que fortalece las defensas naturales del cuerpo, y aporta un efecto alcalinizante que ayuda a equilibrar el pH del organismo. Juntos, jengibre y limón crean una bebida con sabor fresco, ligeramente picante y con un perfil nutricional ideal para empezar el día.

Preparar esta infusión es sencillo. Se recomienda hervir una taza de agua con unas rodajas finas de jengibre fresco durante cinco a 10 minutos, retirar del fuego, colar y añadir el jugo de medio limón. Algunas personas también agregan una cucharadita de miel, no solo para suavizar el sabor, sino también por sus propiedades antibacterianas. Esta infusión puede tomarse en ayunas o acompañar un desayuno ligero, y es especialmente útil en temporadas de frío o cuando se busca reforzar el sistema inmune.

Té de jengibre con limón,
Té de jengibre con limón, una bebida saludable y natural llena de beneficios y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de sus beneficios inmediatos, esta infusión ayuda a establecer una rutina matutina consciente, lejos del exceso de cafeína o bebidas procesadas. A diferencia del café o de algunas bebidas energéticas, el té de jengibre con limón no genera picos bruscos de energía ni efectos secundarios como nerviosismo o acidez. Por el contrario, ofrece un estado de alerta suave y sostenido, ideal para quienes desean iniciar su jornada de forma más equilibrada.

Además de esta opción, existen otras infusiones recomendables para las mañanas, como el té verde, el mate o las mezclas de hierbas digestivas como menta, anís o manzanilla. Sin embargo, el té de jengibre con limón destaca por ser accesible, fácil de preparar y por ofrecer beneficios tanto a nivel digestivo como respiratorio e inmunológico.

En conclusión, si lo que se busca es una infusión saludable, energizante y natural para comenzar el día, el té de jengibre con limón es una de las mejores elecciones. Ayuda al cuerpo a activarse de forma suave, apoya el sistema digestivo y brinda protección contra enfermedades comunes, todo mientras ofrece una experiencia aromática y reconfortante. Una taza cada mañana puede marcar la diferencia en el bienestar diario.

