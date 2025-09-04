España

La asesora de Begoña Gómez en la Moncloa recurre su imputación por malversación

En el recurso, presentado ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Cristina Álvarez critica con dureza la decisión del juez Peinado, al que llega a acusar de “rebeldía”

Por Newsroom Infobae

Guardar
La asesora de Begoña Gómez
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Madrid, 4 sep (EFE).- Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa de Begoña Gómez, ha presentado este jueves un recurso de apelación contra el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que le imputó un presunto delito por malversación, al igual que a la mujer del presidente del Gobierno.

En el recurso, presentado ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Cristina Álvarez critica con dureza la decisión del juez Peinado, al que llega a acusar de “rebeldía” con su postura en una investigación que, en su opinión, está “abocada al fracaso”.

“Contradictorio con la postura del Tribunal Supremo”

En el recurso, el abogado señala que el auto de Peinado del pasado 18 de agosto, en el que imputó por un delito de malversación a Gómez y a Álvarez, “es contradictorio con la postura del Tribunal Supremo, desobedece otra vez a la Audiencia Provincial y contradice la postura previa del propio juzgado instructor”. “Vuelve el juzgado a incurrir en otra mala praxis que se repite en esta excéntrica instrucción”, añade.

Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García

En concreto, el abogado asegura que la motivación del auto del juez Peinado es insuficiente y se queja de que este omitiera la parte en la que la Audiencia Provincial “negó de manera expresa y tajante” que Álvarez haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye. Asimismo, afirma que no existen indicios de delito ya que, entre otros asuntos, defiende que su representada no posee la cualificación específica para ello y que no ha habido perjuicio a las arcas públicas.

“Es muy relevante que de los centenares de correos electrónicos incorporados a la extensa pieza principal de esta causa, mi patrocinada solo ha enviado tres. En siete años, tres correos, esa es la malversación pretendida”, apunta. Por todo ello, el abogado reclama que la Audiencia Provincial estime su recurso y deje sin efecto la resolución del juez Peinado, al menos en la parte referente a Álvarez, citada de nuevo a declarar el 10 de septiembre por el presunto delito de malversación, al igual que Gómez.

En su auto, el juez Peinado imputó a Gómez el delito de malversación por la contratación de Álvarez y señalaba que había que investigar si la asesora se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados". EFE

Temas Relacionados

Begoña GómezMaría Cristina ÁlvarezCristina ÁlvarezMoncloaJuan Carlos PeinadoJuez PeinadoEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar EuroDreams: el número ganador para este 4 de septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar EuroDreams: el número ganador

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 septiembre

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Una uróloga revela la cantidad de agua que debes beber para proteger tu próstata y tu vejiga

Rena Malik advierte sobre los riesgos de la sobrehidratación e insuficiencia de líquidos

Una uróloga revela la cantidad

Cada cuánto tiempo deberías ir al dentista, según la evidencia científica

Esta es la conclusión a la que han llegado varios estudios

Cada cuánto tiempo deberías ir

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la ‘estafa del

Así es la ‘estafa del gato’ de la que alerta la Policía Nacional: “Te cobran entre 600 y 800 euros”

Si has perdido el DNI podrías tener una pareja de hecho sin saberlo: así es como actúa esta mafia

El dron naval militar del futuro en el que participan dos firmas españolas: “Está diseñado para ser el más avanzado”

La expareja de Edwin Arrieta ratifica su querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión: le habría ofrecido dinero a cambio de declarar en favor de Daniel Sancho

El Supremo reclama al PSOE todos los pagos realizados o entregados a Santos Cerdán y Koldo García desde el 2014

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Otro día de caos en la alta velocidad: los trenes acumulan retrasos en las salidas desde Madrid tras la avería informática de Adif

Compañeros de piso por obligación: 1 de cada 2 inquilinos de viviendas compartidas asegura hacerlo por no poder pagar un alquiler completo

Sebastián Ramírez, abogado: “Cuando te despiden, la empresa tiene que darte dos cantidades de dinero diferentes”

DEPORTES

Oscar Piastri, sobre las comparaciones

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025