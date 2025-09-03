España

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

El contrato se divide en seis lotes, que incluyen desde tejidos para pantalones y polos técnicos, hasta cinturones tácticos, emblemas identificativos, forros y cremalleras de poliéster. Los talleres de confección se sitúan en ocho prisiones

Pilar Araque Conde

Por Pilar Araque Conde

Guardar
El ministro del Interior, Fernando
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, toma asiento para comparecer ante la Comisión de Interior del Senado. (EFE/Chema Moya)

La Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ha abierto el proceso de licitación para la adquisición de tejidos, fornituras y artículos destinados a la fabricación de prendas de uniformidad para el personal dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El valor estimado del contrato asciende a 3.315.380 euros y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el 30 de septiembre de 2025.

El procedimiento, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de septiembre, contempla la adjudicación mediante un proceso abierto y electrónico, lo que exige a los licitadores disponer de certificado digital para la presentación de sus propuestas. El contrato se divide en seis lotes, que incluyen desde tejidos para pantalones y polos técnicos, hasta cinturones tácticos, emblemas identificativos, forros y cremalleras de poliéster. Cada lote corresponde a un tipo específico de material o accesorio necesario para la confección de los uniformes.

La duración prevista del contrato es de 90 días y el suministro deberá realizarse en territorio español. No se admitirán variantes en las ofertas y un mismo licitador podrá optar y resultar adjudicatario de la totalidad de los lotes.

El Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado "la utilización partidista del Senado y de una catástrofe" como la que se está viviendo este verano en España con los incendios forestales por parte del Partido Popular para "servir a sus intereses". (Fuente: Senado)

Entre los criterios de adjudicación, el precio tendrá un peso del 80%, mientras que la certificación ecológica STANDARD 100 by OEKO-TEX o equivalente supondrá un 15% de la valoración. El 5% restante se asignará a la reducción en el plazo de entrega, según lo establecido en el pliego de condiciones. Además, se exige que los embalajes y envases utilizados cumplan con criterios ambientales, debiendo ser depositados en los contenedores correspondientes para su reciclaje.

Para participar, las empresas deberán acreditar su capacidad de obrar, no estar incursas en prohibiciones para contratar, cumplir con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y, en el caso de empresas extranjeras, presentar una declaración de sometimiento a la legislación española. También se requerirá demostrar solvencia económica y experiencia en trabajos similares, conforme a lo especificado en el pliego de condiciones.

Talleres de confección en ocho prisiones

Para justificar la necesidad e idoneidad del contrato, el cuadro de caracterísiticas del pliego explica que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene suscritos varios encargos con la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Entre ellos se encuentran “el suministro y reposición anual de prendas para la uniformidad” del personal dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los Centros Penitenciarios que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El ente público dispone de “instalaciones suficientes, mano de obra especializada y maquinaria actualizada para asegurar la fabricación con las mejores condiciones técnicas y económicas realizando del encargo, mediante la fórmula de taller productivo de producción propia en los talleres de confección industrial, para la fabricación de los productos encargados por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en esta actividad, así como de los demandados en otros ámbitos empresariales”.

Los talleres que actualmente están realizando trabajos de producción, y que previsiblemente realizarán las tareas de confección, son los ubicados en los Centros Penitenciarios de Córdoba, El Dueso (Santoña), Jaén, Madrid I (Alcalá de Henares), Madrid V (Soto del Real), Topas (Salamanca), Segovia y Puerto III (Puerto de Santa María).

Temas Relacionados

Ministerio del InteriorFernando Grande-MarlaskaGobierno de EspañaCentros PenitenciariosCárceles EspañaContratos PúblicosMedicamentos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo afrontar el primer día de colegio sin tener amigos: “Es importante que los niños confíen en los demás para pedir ayuda”

La psicóloga Andrea Moya ofrece en una entrevista con ‘Infobae España’ algunos consejos para ayudar a los hijos en la vuelta al cole

Cómo afrontar el primer día

Los bosques europeos, al límite: los incendios y las sequías ponen en riesgo la neutralidad climática de la Unión Europea

El Observatorio Europeo para la Neutralidad Climática alerta de que los sumideros deben crecer 7,6 millones de toneladas de CO2 anuales hasta 2030, pero la tendencia sigue siendo negativa

Los bosques europeos, al límite:

Juanra Bonet estrena ‘Juegos de Pelotas’ y revela el gran secreto del programa: “No tiene la curva de dificultad que tienen normalmente los concursos”

El presentador de televisión catalán se pone al frente de la primera versión en España del exitoso concurso holandés y cuenta a ‘Infobae España’ cómo asume este nuevo proyecto profesional

Juanra Bonet estrena ‘Juegos de

Turnos extra, precariedad, inseguridad y plagas: los trabajadores de AENA denuncian el deterioro laboral y sanitario de sus trabajadores

El primer semestre de 2025 se salda con beneficios para la gestora aeroportuaria, que ha atravesado crisis como la plaga de chinches, las personas sin hogar y ahora la huelga de seguridad

Turnos extra, precariedad, inseguridad y

En busca del árbol más solitario del planeta: “Una señal de vida imposible. Hay que verlo para creerlo”

Desde el Sahara hasta el Pacífico Sur, ejemplares únicos han inspirado a comunidades y científicos por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas

En busca del árbol más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los bosques europeos, al límite:

Los bosques europeos, al límite: los incendios y las sequías ponen en riesgo la neutralidad climática de la Unión Europea

El Gobierno de Ayuso no podrá usar la IA para trascribir la conversación entre médico y paciente tras detectar riesgo de corrupción en el contrato

Detienen al tío de Marc Márquez y a un excomandante de la Guardia Civil por el asesinato de un contrabandista en 2022

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

La estafa del falso cazatalentos: la Policía advierte del engaño que pone en riesgo a los menores en internet

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La Comunidad de Madrid incrementa las ayudas a pymes y autónomos para incentivar el teletrabajo y la flexibilidad horaria: las subvenciones pueden llegar hasta los 15.000 euros

Las señales para detectar un ‘despido silencioso’, según una abogada: “Critican continuamente tu trabajo”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”