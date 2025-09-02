España

Mazón anuncia ayudas de 350 millones de euros que se transferirán “de manera automática” a los afectados por la DANA

La Generalitat transferirá los pagos adicionales a las familias, propietarios de vehículos, autónomos y beneficiarios de ERTE que alguna vez solicitaron ayudas y señala como fecha límite para resolverlos el 15 de octubre

Daniel Malagón

El president de la Generalitat,
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a 9 de julio de 2025, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas valorado en 350 millones de euros para familias, propietarios de vehículos, autónomos y beneficiarios de ERTE afectados por la DANA. Según ha anunciado en una declaración institucional este martes, la Generalitat transferirá los pagos “de manera automática y sin burocracia” a todos aquellos que en su día hayan solicitado ayudas.

“Nuestro propósito es que las ayudas se empiecen a cobrar este mismo mes de septiembre. Se transferirán de forma automática a los beneficiarios, sin papeleo, ni tiempo de espera”, ha asegurado el dirigente popular, que sitúa como fecha límite para consumar todos los pagos el 15 de octubre.

El paquete aprobado por el Consell se desglosa en tres partidas. a primera irá destinada a las ayudas de primera necesidad, se contempla una partida global de 120 millones de euros. Con esto, según ha avanzado, las familias que hayan recibido 6.000 euros para adquirir bienes de primera necesidad recibirán otros 3.00 euros adicionales por hogar, lo que se traduce en un aumento del 50%.

El segundo bloque se dirige a las ayudas para vehículos. La Generalitat Valenciana ha calculado que las ayudas beneficiarán a 87.00 propietarios, quienes volverán a recibir hasta 2.500 euros por haber perdido su coche. “No vinculadas a la compra de un nuevo coche ni al pago de ningún impuesto, y se aplica tanto a particulares como a empresas”, ha explicado.

La tercera partida contempla 55 millones de euros en concepto de ayudas a los autónomos, quienes, según denuncia Mazón, se les ha obligado a pagar sus cuotas al Estado sin poder mantener los negocios abiertos. Mazón adelanta que la Generalitat reactivará las ayudas a los trabajadores en ERTE que ya cobraron las ayudas y recibirán 360 euros adicionales. “Todas las ayudas son automáticas”, ha vuelto a señalar.

Mazón denuncia la demora en las ayudas del Estado

El president justifica la medida en la “urgencia” de completar las ayudas del Estado, que según ha dicho, “tardan demasiado en llegar. Critica que “solo ha entregado el 30% de las ayudas comprometidas” y ha insistido en que “no son los ciudadanos quienes han de pedir ayuda, sino que la administración ya sabe que necesitan ayuda y ha de prestarla”.

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha defendido este lunes, día en el que cumple dos años al frente del Consell, que el balance de su gestión "lo tienen que hacer los ciudadanos". Además, ha afirmado que es algo que los valencianos pueden hacer "diariamente" a partir de los datos de la reconstrucción tras la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el 29 de octubre. Además, preguntado sobre si agotará los cuatro años de mandato: "Ese es el plan, siempre". Por otro lado, ha afirmado que "no hay ningún sueldo vitalicio": "El estatuto de los presidentes no me lo he inventado yo" (Fuente: Europa Press).

“No han recibido ni un euro a fondo perdido del Estado”, ha criticado, al tiempo que ha denunciado que este “esfuerzo adicional” se está realizando a pesar de que esta comunidad autónoma “es la peor financiada” del territorio español.

Precisamente sobre la situación de infrafinanciación en la Comunidad Valenciana también se ha referido este martes la portavoz de Compromís, que ha avanzado que incluirá en las negociaciones este asunto para dar su apoyo a los presupuestos.

