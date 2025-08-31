España

Vandalizan la sede del PSOE en Arenas de San Pedro (Ávila) con simbología nazi y mensajes racistas: “Los socialistas no vamos a callarnos”

El Partido Socialista ha denunciado los hechos y el Consistorio ha condenado el ataque a la sede

Lydia Hernández Téllez

Casa del Pueblo de Arenas
Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro. (Twitter/X)

La Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro (Ávila) del PSOE ha amanecido este domingo cubierta de pintadas con simbología nazi, insultos al presidente del Gobierno y mensajes racistas en contra de la población musulmana. La entrada del centro se ha llenado de expresiones escritas en tinta negra que reclaman una “España para los españoles” y llaman “hijo de puta” a Pedro Sánchez, entre otros mensajes de odio.

Desde la pequeña localidad de 6.400 habitantes, el secretario general socialista, Felipe Lozano ha interpuesto una denuncia por los hechos y ha advertido de que “quien normaliza o justifica estos discursos es tan responsable como los autores”. "El problema es que esta deriva de odio, da lugar después a cacerías contra inmigrantes, agresiones al colectivo LGTBIQ+ y a mujeres y, después, se visten de plañideras lamentando lo sucedido", ha añadido en un comunicado, en referencia a las agresiones de motivación racista vistas en el municipio murciano de Torre-Pacheco.

Los socialistas no vamos a callarnos, no van a conseguir que nos escondamos. Tenemos el compromiso claro de luchar para mejorar la vida de quienes más lo necesitan y, a pesar de amenazas e intentos de silenciarnos, nuestra meta no va a cambiar y nuestro objetivo, más que nunca, es inamovible. Esperamos del alcalde una respuesta firme y, de una vez por todas, comprometida, frente a la barbarie fascista de la que todos podemos salir perjudicados” ha concluido Lozano.

Condena firme desde el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, también ha denunciado el acto vandálico en redes sociales y ha asegurado que “el odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir”. “Las pintadas con simbología nazi y mensajes contra inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+ y el presidente del Gobierno no son una anécdota. Son expresiones de odio que buscan intimidar, dividir y romper la convivencia”, ha asegurado el político, que ha exigido al alcalde “una condena clara y sin matices” del ataque a la sede socialista. “Expresamos toda nuestra solidaridad con la Agrupación Local de Arenas de San Pedro y con sus militantes, y exigimos que se depuren responsabilidades para que este tipo de acciones no queden impunes. El PSOE de Ávila continuará defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social frente a quienes pretenden imponer el miedo y la intolerancia”, ha concluido en su mensaje.

El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, por su parte, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con el partido socialista y su “más rotunda condena ante los actos vandálicos de carácter racista sufridos en la fachada de la sede del PSOE”. El Consistorio “rechaza de manera categórica cualquier expresión de violencia, odio o discriminación, por ser absolutamente contrarias a los valores democráticos, de respeto y de convivencia que deben regir nuestra sociedad”, han asegurado en un mensaje compartido en Facebook, en el que defienden que el municipio “debe seguir siendo un espacio de tolerancia, paz y respeto mutuo”.

