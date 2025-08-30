La hija de Gisèle Pelicot confiesa que ya no se habla con su madre tras el juicio: “Me abandonó. Se negó a creer que pude ser violada por mi padre”

Hija de Gisèle Pelicot no se habla con su madre

El conocido como ‘Caso Pelicot’ marcó un antes y un después en la sociedad francesa. Los horrores que conocimos sobre el modus operandi de Dominique Pelicot, un vecino de la localidad de Mazan que durante años se dedicó a drogar a su esposa Gisèle para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa, convirtió el caso en uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la historia de Francia.

En el camino, la disección del caso ante el jurado y la prensa dejó al mundo en vilo y a una familia herida -el matrimonio tiene tres hijos-, pero también encumbró a Gisèle Pelicot como heroína del feminismo e icono de lucha y resistencia frente a los abusos al decidir abrir al público todo el proceso. Es así como, pese a lo atroz de las agresiones, la víctima, de 72 años actualmente, consiguió que “la vergüenza cambiara de bando”.

Sin embargo, para la hija de Gisèle, Caroline Darian, aún queda mucho camino que recorrer.

En una extensa entrevista en el diario británico The Telegraph, Caroline Darian acusa a su madre de haberla “abandonado”, de “haberse negado a creer que ella también fue víctima de su padre y que pudo ser violada”.

Gisèle (derecha), Caroline Darian (centro) y su hermano (izquierda) (Photo by Christophe SIMON / AFP)

“Nunca podré perdonarla, nunca (...) ¿Sabes lo que mi madre me dijo varias veces en el patio durante el juicio? ‘Deja de hacer el ridículo. (...)’ Mi madre me soltó la mano en esa sala. Me abandonó“, afirma durante la entrevista.

Caroline Darian ante la “vergüenza de llevar el ADN de Dominique Pelicot”: “Me he cuestionado si el crimen es genético y no, no lo es”

En todo el proceso hasta llegar al juicio y en los momentos de después, Darian se siente “víctima olvidada” del caso: “Durante cuatro años, acompañé a mi madre a todas partes. La apoyé sin juzgarla jamás. Y no siempre fue fácil porque no quería oír lo que le contaba sobre Dominique. Pero en esa sala, se suponía que debía ayudarme”.

Manifestantes sostienen un cartel que retrata a Gisele Pélicot durante una protesta por el Día Internacional de la Mujer en Madrid, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Recuerda que Gisèle le aseguró que “su padre era incapaz de tal cosa”, a pesar de que Caroline Darian sufrió misteriosos problemas ginecológicos a lo largo de los años y se encontraron fotos perturbadoras que la mostraban inconsciente y con ropa interior que no era suya en el disco duro de Dominique Pelicot, en un archivo titulado “Mi hija desnuda”.

“Tiene a su nueva pareja y él estuvo presente durante el juicio”, continúa. “Ha comenzado una nueva vida, y lo respeto. Lo que no respeto es que no cumpliera su contrato conmigo. Eres madre hasta la muerte, sin importar las adversidades, pero ella no lo hizo”.

“Mi madre no es icono para mí”

Caroline no duda en señalar y poner en cuestión el estatus de icono feminista de su madre para preguntarse en qué lugar quedan los hijos (Caroline y sus dos hermanos Florian y David) de una familia en descomposición y traumatizada por las agresiones y terribles secretos que guardaba su padre.

Gisèle Pelicot (REUTERS/Manon Cruz)

“Mi madre se convirtió en un icono. Mientras tanto, nosotros estábamos allí, de vuelta en la tierra, con todas estas preguntas sin respuesta, y estamos heridos. Estamos solos. Es la verdad, pero la gente no tiene ni idea (...) Ya no tenemos padre ni madre”, le cuenta al periodista.

“Lo que intento decir es que mi madre no es un ícono, no para mí”, reflexiona Darian, quien también ha publicado el libro Y dejé de llamarte papá y, pese a este distanciamiento y duras palabras hacia su madre, no cierra las puertas a la reconciliación: espera que algún día su madre “mire hacia atrás”.