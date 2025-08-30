España

La hija de Gisèle Pelicot confiesa que ya no se habla con su madre tras el juicio: “Me abandonó. Se negó a creer que pude ser violada por mi padre”

“Nunca podré perdonarla ¿Sabes lo que mi madre me dijo varias veces en el patio durante el juicio? ‘Deja de hacer el ridículo", afirma en una entrevista Caroline Darian

Paola Bruni

Por Paola Bruni

Guardar
Hija de Gisèle Pelicot no
Hija de Gisèle Pelicot no se habla con su madre

El conocido como ‘Caso Pelicot’ marcó un antes y un después en la sociedad francesa. Los horrores que conocimos sobre el modus operandi de Dominique Pelicot, un vecino de la localidad de Mazan que durante años se dedicó a drogar a su esposa Gisèle para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa, convirtió el caso en uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la historia de Francia.

En el camino, la disección del caso ante el jurado y la prensa dejó al mundo en vilo y a una familia herida -el matrimonio tiene tres hijos-, pero también encumbró a Gisèle Pelicot como heroína del feminismo e icono de lucha y resistencia frente a los abusos al decidir abrir al público todo el proceso. Es así como, pese a lo atroz de las agresiones, la víctima, de 72 años actualmente, consiguió que “la vergüenza cambiara de bando”.

Sin embargo, para la hija de Gisèle, Caroline Darian, aún queda mucho camino que recorrer.

En una extensa entrevista en el diario británico The Telegraph, Caroline Darian acusa a su madre de haberla “abandonado”, de “haberse negado a creer que ella también fue víctima de su padre y que pudo ser violada”.

Gisèle (derecha), Caroline Darian (centro)
Gisèle (derecha), Caroline Darian (centro) y su hermano (izquierda) (Photo by Christophe SIMON / AFP)

Nunca podré perdonarla, nunca (...) ¿Sabes lo que mi madre me dijo varias veces en el patio durante el juicio? ‘Deja de hacer el ridículo. (...)’ Mi madre me soltó la mano en esa sala. Me abandonó“, afirma durante la entrevista.

Caroline Darian ante la “vergüenza de llevar el ADN de Dominique Pelicot”: “Me he cuestionado si el crimen es genético y no, no lo es”

En todo el proceso hasta llegar al juicio y en los momentos de después, Darian se siente “víctima olvidada” del caso: “Durante cuatro años, acompañé a mi madre a todas partes. La apoyé sin juzgarla jamás. Y no siempre fue fácil porque no quería oír lo que le contaba sobre Dominique. Pero en esa sala, se suponía que debía ayudarme”.

Manifestantes sostienen un cartel que
Manifestantes sostienen un cartel que retrata a Gisele Pélicot durante una protesta por el Día Internacional de la Mujer en Madrid, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue)

Recuerda que Gisèle le aseguró que “su padre era incapaz de tal cosa”, a pesar de que Caroline Darian sufrió misteriosos problemas ginecológicos a lo largo de los años y se encontraron fotos perturbadoras que la mostraban inconsciente y con ropa interior que no era suya en el disco duro de Dominique Pelicot, en un archivo titulado “Mi hija desnuda”.

“Tiene a su nueva pareja y él estuvo presente durante el juicio”, continúa. “Ha comenzado una nueva vida, y lo respeto. Lo que no respeto es que no cumpliera su contrato conmigo. Eres madre hasta la muerte, sin importar las adversidades, pero ella no lo hizo”.

“Mi madre no es icono para mí”

Caroline no duda en señalar y poner en cuestión el estatus de icono feminista de su madre para preguntarse en qué lugar quedan los hijos (Caroline y sus dos hermanos Florian y David) de una familia en descomposición y traumatizada por las agresiones y terribles secretos que guardaba su padre.

Gisèle Pelicot (REUTERS/Manon Cruz)
Gisèle Pelicot (REUTERS/Manon Cruz)

“Mi madre se convirtió en un icono. Mientras tanto, nosotros estábamos allí, de vuelta en la tierra, con todas estas preguntas sin respuesta, y estamos heridos. Estamos solos. Es la verdad, pero la gente no tiene ni idea (...) Ya no tenemos padre ni madre”, le cuenta al periodista.

“Lo que intento decir es que mi madre no es un ícono, no para mí”, reflexiona Darian, quien también ha publicado el libro Y dejé de llamarte papá y, pese a este distanciamiento y duras palabras hacia su madre, no cierra las puertas a la reconciliación: espera que algún día su madre “mire hacia atrás”.

Temas Relacionados

Caso Violación Gisèle PelicotAgresiones SexualesFranciaJuiciosJusticiaTribunalesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Suben las temperaturas, pero no por mucho tiempo: la Aemet alerta de un frente atlántico que dejará lluvias y un descenso térmico desde el domingo

Se prevé que los valores durante la primera semana de septiembre sean “más bajos de lo normal”, aunque se producirán altibajos en los termómetros

Suben las temperaturas, pero no

Dos mujeres van a comer a un restaurante en Ibiza y alucinan con un cargo de “servicio”: “Creen que no se notará”

Una cena en un restaurante ibicenco podría acabar con una demanda ante Consumo por un cargo ilegal en la cuenta

Dos mujeres van a comer

Un joven muere por neumotórax a pesar de haber llamado varias veces a urgencias: el médico dijo que era algo “no preocupante” y ahora la familia demanda al hospital por “homicidio involuntario”

Estéban Vermeerch, un hombre francés de 24 años, colapsó junto a su vehículo víctima de una parada cardiorrespiratoria tras haber solicitado asistencia médica

Un joven muere por neumotórax

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 30 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

La nueva vida de Julián Contreras tras la polémica: asentado en Córdoba y ‘sostenido’ por las donaciones de sus seguidores

El hijo de Carmina Ordóñez lleva más de un año lejos de Madrid, centrado en sus redes sociales y agradecido a sus suscriptores

La nueva vida de Julián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El EKO, espacio sociocultural de

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 29 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Puente viajará a Alemania para buscar nuevos trenes en la fábrica de Siemens tras los problemas con Talgo

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 29 agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal