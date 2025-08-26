Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energía eléctrica en España? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este miércoles 27 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la luz.

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 88.03 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que el precio más caro de la luz alcanzará los 114.32 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa más bajo del servicio eléctrico en España llegará a los 49.85 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 27 de agosto, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 109.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.84 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.54 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.05 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.05 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.84 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.12 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 113.64 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.63 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.21 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.75 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 49.85 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 50.62 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.62 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 51.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 51.4 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 64.9 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 114.32 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.57 euros por megavatio hora.