Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros El Grupo Parlamentario Popular invoca a la Diputación Permanente para solicitar que el presidente del Gobierno y media docena de sus ministros comparezcan para hablar de todos los “frentes abiertos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i); y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (d); durante su visita al Centro de Coordinación Operativo contra incendios de Ourense, a 17 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)

Este lunes, el presidente del Gobierno tenía previsto terminar sus vacaciones en el Palacio de La Mareta, una residencia de Patrimonio Nacional ubicada en Gran Canaria, donde se suponía que descansaría junto a su familia antes de empezar el nuevo curso político. Hasta allí se desplazó el pasado 2 de agosto, después de varias semanas lidiando con los frentes judiciales que asedian al PSOE: desde la investigación a Begoña Gómez, su esposa, hasta el presunto caso de corrupción del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Jose Luis Ábalos. Pero el fuego, que ha engullido más de 350.000 hectáreas y ha desatado una nueva batalla entre socialistas y populares, adelantó el regreso de Pedro Sánchez. Las llamas, o más bien su gestión, trajeron de vuelta a la península al presidente, y también a Alberto Núñez Feijóo, aunque el líder de los populares ha declarado que “las vacaciones están sobrevaloradas”.