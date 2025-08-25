España

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

La Xunta mantiene activa la situación 2 en toda la provincia de Ourense, aunque no se han realizado nuevos confinamientos ni evacuaciones

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

Con estos nuevos incidentes, son ya 17 los que registra la provincia

Por Newsroom Infobae

Incendio en León. (EFE)
Incendio en León. (EFE)

Dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han desalojado este domingo a más de 300 personas de diez localidades leonesas: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna (incendio de Garaño), y por segunda vez las localidades de Fasgar, Vegapujin, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, así como Lombillo de los Barrios.

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

El Grupo Parlamentario Popular invoca a la Diputación Permanente para solicitar que el presidente del Gobierno y media docena de sus ministros comparezcan para hablar de todos los “frentes abiertos”

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i); y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (d); durante su visita al Centro de Coordinación Operativo contra incendios de Ourense, a 17 de agosto de 2025, en Ourense, Galicia. (Carlos Castro/Europa Press)

Este lunes, el presidente del Gobierno tenía previsto terminar sus vacaciones en el Palacio de La Mareta, una residencia de Patrimonio Nacional ubicada en Gran Canaria, donde se suponía que descansaría junto a su familia antes de empezar el nuevo curso político. Hasta allí se desplazó el pasado 2 de agosto, después de varias semanas lidiando con los frentes judiciales que asedian al PSOE: desde la investigación a Begoña Gómez, su esposa, hasta el presunto caso de corrupción del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Jose Luis Ábalos. Pero el fuego, que ha engullido más de 350.000 hectáreas y ha desatado una nueva batalla entre socialistas y populares, adelantó el regreso de Pedro Sánchez. Las llamas, o más bien su gestión, trajeron de vuelta a la península al presidente, y también a Alberto Núñez Feijóo, aunque el líder de los populares ha declarado que “las vacaciones están sobrevaloradas”.

Las cifras del fuego en Galicia

La ola de incendios que empezó el 8 de agosto en Galicia ha arrasado ya casi 92.000 hectáreas, según los datos de Medio Rural, que solo informa de los fuegos de más de 20 hectáreas o que afectan a espacios protegidos.

La Xunta mantiene activa la situación 2 en toda la provincia de Ourense, aunque no se han realizado nuevos confinamientos ni evacuaciones.

Un pueblo calcinado por el
Un pueblo calcinado por el fuego en Galicia (Europa Press)
Tres incendios están activos en Ourense tras el foco declarado el domingo en Avión

Galicia tiene este lunes tres incendios forestales activos, todos en la provincia de Ourense, donde el domingo surgió un nuevo fuego en el municipio de Avión, y presenta evolución favorable el de Chandrexa de Queixa, con solo un foco activo.

El último balance de Medio Rural actualiza la superficie quemada en Avión, con un fuego declarado la tarde del domingo en la parroquia de Nieva que ha arrasado 70 hectáreas.

Sigue activo el fuego de Chandrexa de Queixa, con el que se inició la ola de incendios el 8 de agosto y que ha arrasado 19.000 hectáreas.

La evolución de este fuego es favorable, porque solo queda activo el foco de Vilariño. También está activo el incendio de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que entró desde Porto de Sanabria (Zamora) y ha calcinado 4.400 hectáreas, entre las que se encuentra Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia. El fuego de Larouco, el más grande de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas arrasadas, permanece estabilizado desde el sábado.

También siguen estabilizados los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha) y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70 ha).En situación de “controlado” están los fuegos de Maceda (3.500 ha), Vilardevós-Moialde (600 ha), Montederramo-Paredes (120 ha), Riós-Trasestrada (40 ha), Riós-Fumaces y A Trepa (100 ha) y Carballedo- A Cova (100 ha).

