Precio de la luz baja pero aún golpea los bolsillos: estas son las tarifas cada hora para este 26 de agosto

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Un ligero respiro para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que se registrara una baja en las tarifas oficiales de la luz para este martes 26 de agosto.

La tarifa máxima se redujo considerablemente al perder casi 20 euros de un día para otro.

Mientras que el precio promedio bajó alrededor de cinco euros y se alejó del techo de los 100 euros.

En tanto, la tarifa más baja de la jornada subió ligeramente poco más de un euro.

Es importante mencionar que el precio de la luz se modifica todos los días, incluso cambia cada hora por lo que es fundamental mantenerse actualizado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido de la energía eléctrica, reducir el pago de la factura y hasta mejorar el medio ambiente.

Aquí están los precios de la luz en España, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 87.75 euros por megavatio hora para hoy, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que la tarifa más caro de la energía eléctrica será de 125.95 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en el país llegará a los 26.28 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 106.76 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.4 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.99 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.6 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.78 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 102.4 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.52 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.95 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.79 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.52 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 60.65 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 41.25 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 26.28 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.05 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 47.44 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.03 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.1 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.14 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 117.0 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.46 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.12 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.79 euros por megavatio hora.

