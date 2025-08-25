Estas son las 6 aplicaciones que tienes que tener “sí o sí” para hacer más rápidos tus trámites legales, según un abogado: “Es fundamental”

Una mujer consulta la aplicación de la Seguridad Social en su teléfono móvil (Montaje Infobae con imágenes de @tu_blog_fiscal / TikTok y Tesorería General de la Seguridad Social)

Gestionar los trámites legales y fiscales desde el teléfono móvil es imprescindible para particulares y autónomos en España, según ha explicado en su cuenta de TikTok el abogado especializado en tributación y fiscalidad José Ramón López Martínez (@tu_blog_fiscal), quien destaca la importancia de disponer de seis aplicaciones básicas para ganar tiempo y evitar errores. “Es fundamental tenerlas sí o sí”, sostiene el experto.

Herramientas esenciales

La primera en la lista de aplicaciones recomendadas por López Martínez es la de la Agencia Tributaria. A través de ella se pueden “ver tus declaraciones de la renta de años anteriores, pagar, aplazar, consultar deudas, pedir cita... Va bastante bien”, afirma. La digitalización de los servicios tributarios ha acelerado los procesos habituales y permite realizar la mayor parte de gestiones fiscales de manera remota y sencilla.

Cuánto tarda Hacienda en devolver la declaración de la Renta.

Otra recomendación es la aplicación Mi DGT, imprescindible para cualquier persona que conduzca un vehículo en España. El abogado insiste en la utilidad de esta herramienta: “Como todo el mundo sabe, todo el que va a conducir tiene que llevar su carné de conducir. Pues si te lo olvidas, la aplicación de Mi DGT sirve como carné de conducir siempre que estés conduciendo en España”. Subraya también la validez de mostrar el permiso digital ante la policía: “Si te para cualquier policía, no tienes el carné de conducir y tienes la aplicación, es perfectamente válido”.

Acceso a documentos personales

Entre las aplicaciones que más información personal pueden centralizar destaca Mi Carpeta Ciudadana, una herramienta que, según el abogado, “es la más completa”. Ofrece notificaciones útiles, como los plazos para renovar documentos imprescindibles: “Te aparece información de muchísimas cosas útiles. Por ejemplo, cuándo tienes que renovar el permiso de conducir o cuándo tienes que renovar el DNI”.

Para el colectivo de autónomos, Importass es de las más recomendadas: “Puedes hacer un montón de cosas: cambiar tu base de cotización, ver los recibos de autónomo, cambiar tus datos, domiciliaciones, etcétera. Se puede hacer prácticamente todo”, detalla el abogado. Esta aplicación facilita acciones clave para la gestión cotidiana y asegura mayor autonomía en los trámites ante la Seguridad Social.

Autenticación rápida y gestión de prestaciones

La famosa aplicación Cl@ve aparece en quinta posición y "sirve para identificarte en prácticamente cualquier trámite, sin tener que andar buscando la declaración de la renta del año anterior, la casilla quinientos cinco, ni nada por el estilo”, describe López Martínez, quien añade que “ya no solo en Hacienda, sino en Seguridad Social y en otros organismos, te podrás identificar rápidamente”.

Por último, la app de la Seguridad Social permite la gestión directa de prestaciones e informes: “Podéis, por ejemplo, pedir prestaciones, ver informes, pedir cita previa”, explica el letrado. Quien resume así el beneficio general de digitalizar todos estos servicios: “Esto sobre todo ahorra tiempo, que es costoso tener que hacerlo todo desde las páginas webs. Así que si lo tienes todo centralizado en las aplicaciones del móvil, mucho mejor”, opina López Martínez.

Contar con estas seis aplicaciones agiliza trámites, reduce errores y libera a los usuarios de trámites presenciales y complejidades burocráticas.