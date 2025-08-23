El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

El crucero promete un viaje de tres años y medio con escalas en 425 puertos de 147 países (Pixabay)

Pasar los últimos años de vida a bordo de un crucero, despertando cada día en un puerto distinto y disfrutando de comodidades propias de un hotel de lujo, ya no es solo un sueño de película. Cada vez más personas ven en los viajes marítimos una alternativa real para su jubilación: una opción que combina aventura, seguridad y servicios médicos, y que, sorprendentemente, puede resultar más asequible que una residencia tradicional para mayores.

Villa Vie Residences, una línea de cruceros de Estados Unidos, ofrece una forma alternativa de pasar la jubilación con su programa de residencia permanente en el mar. En octubre puso a la venta su primer crucero a bordo del Odyssey, en el que prometía a sus pasajeros un viaje alrededor del mundo.

Los pasajeros que suban a bordo del barco pueden elegir entre ser propietarios de un camarote, alquilar o arrendar de por vida a través del programa Endless Horizons, lo que les permite vivir con la comodidad de su hogar mientras exploran el mundo en un viaje de tres años y medio con escalas en 425 puertos de 147 países.

La última novedad de la compañía es el lanzamiento de su “pasaporte dorado”, que les permite aceptar más pasajeros en su comunidad. Los precios para acceder a esta credencial escalan según la edad del interesado, comenzando en 85.305 euros para mayores de 90 años y ascendiendo hasta los 341.223 euros para personas entre 55 y 60 años.

El pasaporte incluye comidas, servicio de limpieza, lavandería, chequeos médicos anuales y bebidas alcohólicas con las comidas y todas las tarifas, como impuestos portuarios y cargos por servicio. Además, los residentes pueden invitar a familiares y amigos a bordo siempre que paguen una tarifa de 110 euros por día.

La empresa de cruceros anunció que este pasaporte será transferible a toda su flota, aunque actualmente el Odyssey es el único barco que funciona como residencia permanente. La previsión de la compañía es que cada cada viaje completo tenga una duración aproximada de tres años y medio, aunque los residentes podrán permanecer a bordo durante mas tiempo.

La empresa asegura hacer “posible y asequible” el sueño de viajar

Algunos pasajeros, como Sharon Lane, ya han aprovechado la navegación residencial alrededor del mundo como alternativa a una residencia de retiro. La mujer, de 77 años, se mudó de su residencia de jubilados en el condado de Orange, California (EEUU), y utilizó los ahorros de toda su vida para comprar un camarote para toda su vida útil de 15 años. “Por fin puedo hacer lo que he querido hacer durante años. Compro el camarote, vivo ahí, y ya está. Y así el viaje no tendrá fin”, declaró.

Por su parte, el fundador de Villa Vie Residences, Mike Petterson, anima a otras personas a contratar el “pasaporte dorado” y unirse al barco. “Al jubilarse, uno de sus mayores temores es quedarse sin dinero. Con el pasaporte esa incertidumbre desaparece, porque un solo pago asegura una vida llena de aventuras”, aseguró.

La CEO de la línea de cruceros, Kathy Villalba, agregó que “la vida avanza rápidamente y el arrepentimiento que comparte la mayoría de las personas es no haber viajado por el mundo cuando tuvieron la oportunidad”. Además, explicó que el pasaporte “hace posible y asequible el sueño de viajar, de una manera nunca antes vista en la industria de los cruceros”.