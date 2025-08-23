España

El Gobierno de Países Bajos vuelve a implosionar y queda herido de muerte por las discrepancias sobre Israel

El ejecutivo en funciones de la quinta economía europea queda reducido a una coalición de dos partidos y deberá sobrevivir hasta las elecciones de octubre

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El hasta ahora ministro de
El hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp. (Europa Press)

La coalición en funciones de Países Bajos continúa desplomándose y ya queda reducida a dos partidos, tras la salida del partido Nuevo Contrato Social (NSC) que deja herido de muerte al Gobierno de la quinta economía europea. La última implosión ha llegado tras las discrepancias de sus ministros sobre su política hacia Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores Caspar Veldkamp, del NSC, ha anunciado su dimisión al no salir adelante ninguna sanción sobre el régimen de Netanyahu por sus planes para ocupar la totalidad de la Franja de Gaza y el despliegue de asentamientos colonos en Cisjordania. A la salida de Veldkamp se le han sumado las del ministro de Interior, Sanidad y Educación, y los cuatro secretarios de Estado, todos ellos del mismo partido.

Este viernes, el Parlamento neerlandés vivió uno de sus debates más tensos, precisamente por las importantes divisiones de posturas en política exterior. Según una información del medio neerlandés NOS, el partido gobernante NSC y un amplio sector de la oposición respaldó aplicar medidas contra Israel “por lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania”.

Pero las medidas fueron rechazadas por los ministros de los otros dos partidos del Gobierno -Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VDD)-. Entre ellas se incluyó una moción para que Países Bajos reconociera oficialmente al Estado palestino, el boicot a productos que llegasen desde zonas ocupadas por colonos israelíes, o la prohibición de adquirir armas de Israel.

El ministro interino de Asuntos Exteriores, Brekelmans, del VVD, quien asumió el cargo tras la salida de Veldkamp y ocupa al mismo tiempo la cartera de Defensa, argumentó que un veto a la compra de armamento israelí generaría “graves problemas” para la preparación operativa de Defensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, han acordado impulsar la proposición de ley que se tramita en el Congreso para establecer un embargo de armas a Israel y esperan aprobarla en el mes de septiembre (Fuente: Europa Press).

“Debemos respetar estas decisiones, pero las lamentamos profundamente. Sobre todo considerando la responsabilidad que tiene el gabinete en esta fase interina”, ha valorado el primer ministro de Países Bajos Dick Schoof ante el Consejo de Ministros tras conocer la noticia. Por su parte, el partido BBB censuró en un comunicado la decisión de sus hasta ahora socios de gobierno, asegurando que su salida se produjo antes de las votaciones. “Mientras las conversaciones aún estaban en curso, se marcharon, dejando caos a su paso”.

Las discrepancias en política migratoria provocaron la salida del primer partido

La coalición de Gobierno en Países Bajos saltó por los aires el pasado 3 de junio tras la salida del Ejecutivo del partido de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders. Según explicó entonces el político ultra, el motivo habría sido el desacuerdo en la política migratoria con sus socios de coalición.

Desde ese momento, el Gobierno en Países Bajos se encuentra en funciones hasta la próxima cita electoral que tendrá lugar el 29 de octubre de este mismo año. Tras una nueva implosión en el seno del Gobierno, el miércoles está previsto un nuevo debate parlamentario para abordar la crisis política abierta en la quinta economía europea.

Temas Relacionados

Paises BajosIsraelCisjordaniaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

De todos los fuegos, el que más preocupa es el de Igüeña (León), el único que continúa avanzando de manera desfavorable porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres

Protección Civil destaca el descenso

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

La Sala de lo Militar considera “que la pena adecuada al hecho es la mínima imponible”

“Yo llevo 16 años en

Una profesora alemana que lleva 16 años de baja por problemas de salud mental rechaza someterse a una prueba médica y demanda a la empresa

La mujer ha perdido el juicio y deberá evaluar su estado. Los jueces han criticado la pasividad de las autoridades durante todo ese tiempo

Una profesora alemana que lleva

4 datos sorprendentes sobre el dragón azul, el molusco que ha provocado el cierre de playas en España

Por qué esta minúscula babosa marina cautiva y alarma a bañistas y científicos

4 datos sorprendentes sobre el

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

Los pasajeros de la empresa Villa Vie Residences pueden elegir entre comprar un camarote o alquilarlo durante tres años y medio

El ‘pasaporte dorado’ que permite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Protección Civil destaca el descenso

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

Cuatro años de prisión para dos hermanos por estafa: aprovecharon el deterioro de salud de su padre para apropiarse de su herencia

La irrupción de los drones en la lucha contra los incendios forestales: la actuación nocturna y la capacidad de transporte marcarán su futuro

ECONOMÍA

El ‘pasaporte dorado’ que permite

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 23 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Juanfran de la Cruz, autor

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero