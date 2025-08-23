España

Comprobar la Lotería Nacional: los ganadores de este 23 de agosto

Aquí los resultados del sorteo Lotería Nacional dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional lleva a
La Lotería Nacional lleva a cabo dos sorteos a la semana (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional, dados a conocer por Lotarías y Apuestas del Estado. Revise si obtuvo alguno de sus millones de euros en premios.

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025.

Premio Mayor: 33585.

Segundo lugar: 65927.

Reintegro: 4 5 9.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran dos veces a la semana: todos los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Lotería Nacional, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar la Lotería Nacional?

Como cada sábado, se
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Lotería Nacional (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y ganar millones en premios, primero debes de elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cual se define con cinco dígitos del 1 al 9.

Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que puede no estar disponible porque ya se vendió.

El premio mayor lo gana el que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Sin mencionar el reintegro, que incluye la última cifra de tu combinación de la suerte.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Lotería
Los pasos para jugar Lotería Nacional son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Lotería Nacionalespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

De todos los fuegos, el que más preocupa es el de Igüeña (León), el único que continúa avanzando de manera desfavorable porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres

Protección Civil destaca el descenso

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

La Sala de lo Militar considera “que la pena adecuada al hecho es la mínima imponible”

“Yo llevo 16 años en

Una profesora alemana que lleva 16 años de baja por problemas de salud mental rechaza someterse a una prueba médica y demanda a la empresa

La mujer ha perdido el juicio y deberá evaluar su estado. Los jueces han criticado la pasividad de las autoridades durante todo ese tiempo

Una profesora alemana que lleva

4 datos sorprendentes sobre el dragón azul, el molusco que ha provocado el cierre de playas en España

Por qué esta minúscula babosa marina cautiva y alarma a bañistas y científicos

4 datos sorprendentes sobre el

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

Los pasajeros de la empresa Villa Vie Residences pueden elegir entre comprar un camarote o alquilarlo durante tres años y medio

El ‘pasaporte dorado’ que permite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Protección Civil destaca el descenso

Protección Civil destaca el descenso significativo de los incendios: “El final está más cerca”

“Yo llevo 16 años en la vida militar, tú eres un mierda”: el Supremo rebaja de un año a seis meses de cárcel la condena a un cabo por insultar a un superior

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

Cuatro años de prisión para dos hermanos por estafa: aprovecharon el deterioro de salud de su padre para apropiarse de su herencia

La irrupción de los drones en la lucha contra los incendios forestales: la actuación nocturna y la capacidad de transporte marcarán su futuro

ECONOMÍA

El ‘pasaporte dorado’ que permite

El ‘pasaporte dorado’ que permite jubilarse en un crucero y sale más barato que una residencia: “Un solo pago asegura una vida de aventuras”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 23 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Juanfran de la Cruz, autor

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero