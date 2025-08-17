España

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó el precio de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este lunes 18 de agosto.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 18 de agosto

Precio medio: 96.68 euros por megavatio hora

Precio máximo: 120.76 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 60.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 18 de agosto, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.52 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.54 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 99.82 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 106.54 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.54 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.56 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.59 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 69.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.9 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 69.26 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 84.53 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.07 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.76 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 114.32 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.84 euros por megavatio hora.

