Una estudiante de Medicina pide el traslado en la universidad para estar más cerca de sus padres, se lo deniegan y va a los tribunales: “Estoy deprimida”

El caso ha evidenciado los fallos de la administración de Italia por los trámites mecánicos

Por Miguel Moreno Mena

Estudiante pide traslado por motivos
Estudiante pide traslado por motivos médicos y lo rechazan (Freepik)

Una estudiante intenta estudiar más cerca de sus padres y la Justicia decide estudiar su caso. Se trata de una joven que estudia Medicina en la Universidad Médica Internacional de Roma. Afectada por depresión severa, ansiedad y dificultades académicas, pidió el traslado para conseguir un mayor apoyo familiar y poder seguir en su ciudad natal un tratamiento médico.

Ha logrado que la Justicia italiana ordene revisar la negativa a su traslado a la Universidad Vanvitelli de Nápoles, después de que la universidad napolitana alegara falta de plazas como motivo para denegar la solicitud. El caso demuestra cómo los procedimientos administrativos no contemplan, en muchas ocasiones, los factores más humanos.

Solicitud rechazada por falta de plazas

La estudiante, matriculada en el tercer año de Medicina y Cirugía en Roma y con 64 créditos aprobados, presentó su solicitud de traslado en 2024, asegurando que “estoy deprimida, quiero estudiar cerca de mis padres”, mientras se apoyaba en informes médicos que acreditaban un cuadro de trastorno ansioso-depresivo, ataques de pánico, problemas de concentración y alteraciones alimentarias.

Los médicos aconsejaron su regreso al entorno familiar y el inicio de un tratamiento terapéutico en Nápoles. La joven acudió a la Universidad de Campania para solicitar plaza y acogerse a la opción legal de traslado por motivos graves de salud. Aunque aparentemente resulta evidente que debe obtenerlo, el resultado fue muy distinto.

La universidad respondió que no existían plazas vacantes al no haberse publicado convocatoria de traslados. Según esta interpretación, sin un anuncio oficial, el traslado no era viable, sin tener en cuenta las circunstancias personales y de salud de la estudiante, a pesar de estar sostenidas por un informe médico.

La Justicia interviene

Tras la negativa, la alumna inició un proceso legal ante el Tribunal Administrativo Regional de Campania (TAR), que resolvió a su favor y ordenó a la Universidad Vanvitelli reconsiderar la solicitud. En su resolución, el tribunal estableció que debe primar la protección de la salud y la continuidad académica en casos de “motivos graves”, y que la normativa permite excepciones al límite de plazas en casos concretos.

Los magistrados argumentaron que los traslados por motivos de salud o familiares no pueden estar condicionados a plazos, procedimientos específicos ni a convocatorias previamente publicadas. El tribunal aclaró que la causa para agarrarse a estas excepciones puede ser amplia, incorporando desde discapacidades físicas a trastornos psicológicos, como la depresión.

Además, la sentencia también ha reconocido la importancia de la cercanía familiar y del soporte especializado para garantizar el bienestar del estudiante y la continuidad de sus estudios. Por tanto, obliga a la Universidad Vanvitelli a revocar la negativa inicial y a evaluar de nuevo la petición, abriendo la puerta a traslados excepcionales más allá de los cupos formales cuando se acrediten situaciones graves y documentadas.

El caso podría sentar precedente en la interpretación de los derechos de los estudiantes en situación de vulnerabilidad dentro del sistema universitario italiano. El uso de trámites administrativos que resultan prácticamente robóticos hace que no se tengan en cuenta la enorme cantidad de excepciones que existen en la vida real y que pueden exigir una prioridad sobre un estudiante.

