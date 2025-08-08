España

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

El central pondrá rumbo al Al-Nassr tras un acuerdo que permitirá al club azulgrana aliviar sus cuentas antes del cierre del mercado

Por Daniel Lázaro

Guardar
Iñigo Martinez en un partido
Iñigo Martinez en un partido por la liga española (REUTERS/Susana Vera)

Iñigo Martínez afronta sus últimas horas como jugador del FC Barcelona. El defensa vasco ha decidido aceptar la propuesta del Al-Nassr de Arabia Saudí y dejará el club de manera gratuita, fruto de un pacto alcanzado el pasado verano. La operación, que ya está prácticamente cerrada, supondrá un importante alivio económico para la entidad azulgrana y dejará al técnico Hansi Flick con una pieza menos en su defensa.

Según asegura Mundo Deportivo, la salida libre de Martínez se debe a un compromiso pactado en 2024, cuando recibió una primera oferta desde Arabia Saudí. En aquel momento decidió quedarse en Barcelona, pero se pactó que, si en el futuro llegaba otra propuesta similar y él quería aceptarla, el club no exigiría traspaso. La condición se ha cumplido este verano y la directiva ha respetado lo pactado.

Íñigo Martínez durante el partido
Íñigo Martínez durante el partido fente al Athletic Club (EFE/Luis Tejido)

Esta decisión también responde a la necesidad urgente de liberar masa salarial. El club estima que el ahorro rondará los 14 millones de euros, una cifra clave para inscribir a fichajes como Joan García y ajustar las cuentas a las exigencias de LaLiga.

Un alivio económico en un contexto complicado

La situación financiera del Barcelona sigue marcada por las restricciones del límite salarial, una condición que ha condicionado cada movimiento del club en los últimos mercados. En este escenario, la salida de Iñigo Martínez supone una bocanada de aire para las cuentas azulgranas. Aunque el traspaso al Al-Nassr no deja ingresos directos en concepto de venta, sí libera una parte significativa de la masa salarial, lo que otorga margen para inscribir a nuevos refuerzos y cumplir con las exigencias de LaLiga.

La directiva considera este movimiento, pese a la perdida de una figura importante en el vestuario, es clave, ya que todavía no tiene aseguradas las inscripciones de Joan García y Marcus Rashford, dos incorporaciones que dependen en gran medida de este reajuste económico. La reducción del gasto salarial se convierte así en una prioridad para evitar bloqueos administrativos y poder encarar el tramo final del mercado con mayor libertad.

Desde el área deportiva se reconoce que la pérdida de un jugador con la experiencia y jerarquía de Martínez tendrá un coste en el plano deportivo. Hansi Flick se queda sin un central que aportaba solvencia, buena salida de balón y liderazgo en la zaga, cualidades que también eran valoradas dentro del vestuario. La apuesta del club pasa por reforzar esas posiciones con jugadores ya disponibles en la plantilla, pero también por mantener la flexibilidad suficiente para acudir al mercado si surge una oportunidad de última hora.

La respuesta de Lamine Yamal en la conferencia de prensa tras recibir la 10 del Barcelona

Una salida que sorprende al vestuario

La noticia ha causado sorpresa en la plantilla, ya que se daba por hecho que el defensa que saldría sería Andreas Christensen. La marcha de Martínez obligará a redistribuir roles en la defensa, con más protagonismo para jóvenes como Pau Cubarsí o Gerard Martín, junto a figuras consolidadas como Ronald Araújo, Jules Koundé, Christensen y Eric García.

Iñigo Martínez llegó al Barcelona como agente libre en 2023, procedente del Athletic Club. En dos temporadas, ha disputado 48 partidos en liga con el equipo, y acumulando un total de 71 encuentros y tres goles. En la campaña anterior participó en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Su salida deja un hueco en la zaga que, de momento, no parece que vaya a ser cubierto con un fichaje. La apuesta pasa por confiar en el rendimiento de los centrales disponibles y aprovechar el margen salarial para reforzar otras posiciones.

Temas Relacionados

FC BarcelonaFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Qué es la terapia EMDR, la técnica de la psicología para superar los traumas que sigue Miley Cyrus: “Me salvó la vida”

Este método ayuda a los pacientes a procesar la información traumática y gestionar la ansiedad

Qué es la terapia EMDR,

Estos son los 6 alimentos que te pueden proteger de la radiación solar: claves para un bronceado saludable

La exposición solar es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo y una buena alimentación es fundamental para prevenirlo

Estos son los 6 alimentos

El Palacio de Buckingham anuncia que Carlos III reaparecerá la próxima semana y dará un significativo discurso

El próximo viernes, 15 de agosto, el hijo de Isabel II se convertirá en el gran protagonista del 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón

El Palacio de Buckingham anuncia

Continúa la segunda ola de calor en España con alertas en 14 comunidades autónomas: máximas de hasta 41 grados

La Aemet ha activado también avisos por tormentas que afectarán principalmente a la mitad sur y el tercio este peninsular

Continúa la segunda ola de

Una profesora consigue una plaza, ese mismo día la emilinan y termina en urgencias con ansiedad: “Están apenados, mortificados, pero puede pasar”

En apenas unas horas, la docente italiana pasó de la certeza laboral a una incertidumbre absoluta, una situación que le provocó un ataque de ansiedad tan severo que desembocó en una visita al hospital por presión arterial elevada

Una profesora consigue una plaza,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

DEPORTES

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles