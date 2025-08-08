Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Iñigo Martinez en un partido por la liga española (REUTERS/Susana Vera)

Iñigo Martínez afronta sus últimas horas como jugador del FC Barcelona. El defensa vasco ha decidido aceptar la propuesta del Al-Nassr de Arabia Saudí y dejará el club de manera gratuita, fruto de un pacto alcanzado el pasado verano. La operación, que ya está prácticamente cerrada, supondrá un importante alivio económico para la entidad azulgrana y dejará al técnico Hansi Flick con una pieza menos en su defensa.

Según asegura Mundo Deportivo, la salida libre de Martínez se debe a un compromiso pactado en 2024, cuando recibió una primera oferta desde Arabia Saudí. En aquel momento decidió quedarse en Barcelona, pero se pactó que, si en el futuro llegaba otra propuesta similar y él quería aceptarla, el club no exigiría traspaso. La condición se ha cumplido este verano y la directiva ha respetado lo pactado.

Íñigo Martínez durante el partido fente al Athletic Club (EFE/Luis Tejido)

Esta decisión también responde a la necesidad urgente de liberar masa salarial. El club estima que el ahorro rondará los 14 millones de euros, una cifra clave para inscribir a fichajes como Joan García y ajustar las cuentas a las exigencias de LaLiga.

Un alivio económico en un contexto complicado

La situación financiera del Barcelona sigue marcada por las restricciones del límite salarial, una condición que ha condicionado cada movimiento del club en los últimos mercados. En este escenario, la salida de Iñigo Martínez supone una bocanada de aire para las cuentas azulgranas. Aunque el traspaso al Al-Nassr no deja ingresos directos en concepto de venta, sí libera una parte significativa de la masa salarial, lo que otorga margen para inscribir a nuevos refuerzos y cumplir con las exigencias de LaLiga.

La directiva considera este movimiento, pese a la perdida de una figura importante en el vestuario, es clave, ya que todavía no tiene aseguradas las inscripciones de Joan García y Marcus Rashford, dos incorporaciones que dependen en gran medida de este reajuste económico. La reducción del gasto salarial se convierte así en una prioridad para evitar bloqueos administrativos y poder encarar el tramo final del mercado con mayor libertad.

Desde el área deportiva se reconoce que la pérdida de un jugador con la experiencia y jerarquía de Martínez tendrá un coste en el plano deportivo. Hansi Flick se queda sin un central que aportaba solvencia, buena salida de balón y liderazgo en la zaga, cualidades que también eran valoradas dentro del vestuario. La apuesta del club pasa por reforzar esas posiciones con jugadores ya disponibles en la plantilla, pero también por mantener la flexibilidad suficiente para acudir al mercado si surge una oportunidad de última hora.

La respuesta de Lamine Yamal en la conferencia de prensa tras recibir la 10 del Barcelona

Una salida que sorprende al vestuario

La noticia ha causado sorpresa en la plantilla, ya que se daba por hecho que el defensa que saldría sería Andreas Christensen. La marcha de Martínez obligará a redistribuir roles en la defensa, con más protagonismo para jóvenes como Pau Cubarsí o Gerard Martín, junto a figuras consolidadas como Ronald Araújo, Jules Koundé, Christensen y Eric García.

Iñigo Martínez llegó al Barcelona como agente libre en 2023, procedente del Athletic Club. En dos temporadas, ha disputado 48 partidos en liga con el equipo, y acumulando un total de 71 encuentros y tres goles. En la campaña anterior participó en la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Su salida deja un hueco en la zaga que, de momento, no parece que vaya a ser cubierto con un fichaje. La apuesta pasa por confiar en el rendimiento de los centrales disponibles y aprovechar el margen salarial para reforzar otras posiciones.