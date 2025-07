España disfruta de los últimos días por debajo de los 42ºC ante la amenaza de una posible ola de calor que disparará los termómetros

El PP de Ayuso ordena cerrar el centro de migrantes de Pozuelo de Alarcón donde el Gobierno iba a reubicar a 400 menores al “no tener la licencia adecuada” Tras realizar una inspección, el consistorio dirigido por la popular Paloma Tejero ha determinado que el inmueble no cuenta con el permiso de uso residencial para operar como centro de acogida

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1 Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales