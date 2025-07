Albares plantea fijar un plazo “de entre 12 y 15 meses” para el reconocimiento de Palestina como estado y su adhesión a la ONU: “No hay por qué esperar a más”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, plantea la necesidad de establecer un calendario concreto para el reconocimiento del Estado palestino y su incorporación como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Según Albares, un plazo de entre doce y quince meses sería suficiente para que los países que aún no han dado este paso lo hagan, evitando abrir una nueva etapa de negociaciones sin fin.

“Tenemos que fijar un límite de tiempo muy próximo”

Según recoge Europa Press, en declaraciones a la prensa en Nueva York, antes de su participación en la Conferencia de Alto Nivel para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados, el ministro plantea estos plazos en el contexto de la alianza global en favor de una solución para Palestina. Según detalla, más de 90 países y organizaciones internacionales forman parte ya de esta alianza.

Durante su intervención en la conferencia copatrocinada por Francia y Arabia Saudí, Albares anuncia su intención de proponer “que esta iniciativa diplomática tenga un calendario claro”. El ministro enfatiza: “Tenemos que fijar un límite de tiempo muy próximo para que Palestina se siente como un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas junto a Israel y junto a todos nosotros”. Insiste además en que el proceso no debe convertirse en “un nuevo proceso interminable de negociaciones sin salida”, y defiende como objetivo el establecimiento del Estado de Palestina siguiendo “los parámetros establecidos por las resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos y negociaciones entre las partes”.

A juicio del ministro, la constitución de Palestina como Estado debe producirse “en un periodo de entre 12 y 15 meses”. “No hay por qué esperar a más. No se trata de renegociar parámetros ni entrar en una especie de negociación interminable”, afirma, aludiendo a que las bases ya fueron negociadas y existen resoluciones de la ONU sobre la cuestión.

El futuro Estado de Palestina

Albares describe cómo debería ser este futuro Estado palestino: “Gaza, Cisjordania, conectadas por un corredor, con una salida al mar en Gaza, con su capital en Jerusalén Este, bajo una única autoridad, bajo un único gobierno palestino, en el que desde luego Hamás no tiene nada que hacer porque no es un socio para la paz”, y contrasta el papel del grupo con el de la Autoridad Palestina, a la que atribuye el objetivo de alcanzar la paz.

El ministro destaca que el plazo propuesto es razonable para que los países que no han reconocido a Palestina lo hagan y para que la ONU acepte su plena pertenencia. Apunta que actualmente 148 países han reconocido oficialmente al Estado palestino, entre ellos España desde el 28 de mayo de 2024, y señala que cada vez son menos quienes quedan fuera de ese reconocimiento, mencionando que Francia ha manifestado su intención de sumarse el próximo septiembre, declaración sobre la cual Trump aseguraba que no tiene “ningún tipo de peso”, además de añadir que “lo que él (Macron) diga no importa”.

Albares también prevé solicitar que las conclusiones de los grupos de trabajo de la conferencia “reflejen y sistematicen esos parámetros que habrá que aplicar obligatoriamente” y explica que la iniciativa será “flexible y abierta a la participación” de todos los Estados, para que reconozcan tanto a Palestina como a Israel, especialmente en el caso de Estados árabes que aún no han dado el paso.

Albares asegura que habrá "respuesta serena y firme" a las provocaciones de Israel.

Albares denuncia que Israel pueda ejercer “una especie de derecho de veto”

El ministro plantea la necesidad de que la solución de los dos Estados cuente con respaldo y protección de la Asamblea General y del conjunto de Naciones Unidas, frente a cualquier intento de sabotaje. En este sentido, denuncia que Israel pueda ejercer “una especie de derecho de veto sobre la existencia de Palestina y sobre la paz. Un macabro derecho de veto sobre la vida o la muerte de 100.000 niños palestinos, 40.000 de ellos bebés”, en alusión a la situación de “hambruna inducida” sobre la cual, a pesar de la infinita evidencia audiovisual y de las más de 120 personas que han muerto de hambre en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, Netanyahu aseguraba que “no hay hambruna en Gaza”, negando también la existencia de una “política de hambruna” por parte de Israel. Sin embargo, incluso el propio Trump - que habitualmente es explícito en su apoyo al Primer Ministro, a quien se ha referido públicamente en varias ocasiones con su mote de “Bibi” -, preguntado sobre los alegatos de Netanyahu de que la hambruna en Gaza se trata de una “mentira descarada”, llevaba la contraria al gobernante israelí y respondía que “esos niños parecen muy hambrientos”, añadiendo también que “podemos salvar a mucha gente, quiero decir, a algunos de esos niños. Es una hambrina real; la veo, y eso no se puede falsificar. Nos vamos a involucrar aún más”.

En relación con la ayuda humanitaria, Albares señala que la seguridad está garantizada para el envío de 12 toneladas de alimentos a Gaza, operación que se realizará previsiblemente este viernes desde Jordania mediante un avión del Ministerio de Defensa, con lanzamiento aéreo. Reconoce que “es una gota en el océano” y asegura que España participará en cualquier acción internacional que facilite ayuda humanitaria. “Si con estas 5.500 raciones que vamos a enviar conseguimos paliar en algo el hambre de un bebé o de un niño, me daré por satisfecho”.

Albares exige también que Israel permita un acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza “permanente, libre, ininterrumpido y terrestre” y defiende el derecho de los trabajadores humanitarios a desempeñar su labor sin restricciones.

“Debemos comprender que el dolor no distingue entre creencias, ideologías ni fronteras. Que no defendemos bandos, sino que defendemos vidas”, añade Albares. El ministro concluye recalcando que “es el momento de cumplir la promesa que dio sentido a esta organización” y que todos los miembros de la ONU se unan “para la paz”. Defiende que “cerrar la herida que la humanidad tiene con Palestina” y “dar justicia al pueblo palestino y paz y seguridad a todos en Oriente Medio” es la prioridad para el contexto internacional.