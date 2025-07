El calor, las fuertes tormentas y la mala mar ponen a 13 provincias en alerta

Turistas se toman fotos en los aledaños de la Catedral de Sevilla, a 17 de julio de 2025. (EFE/ Raúl Caro)

Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que una vaguada marque una jornada de inestabilidad en el norte y este de la península, así como en Baleares. En estas áreas del país, las tormentas y las lluvias serán las principales protagonistas, mientras que el cielo permanecerá despejado y el termómetro estable en el resto de España.

Un día más, España se escapa de las temperaturas que marcaban récord a finales junio y principios de julio. Según la previsión, el mercurio no alcanzará los 40 grados este jueves. La Aemet espera máximas que ronden los 36 grados en las depresiones del suroeste peninsular y que alcancen los 38 en el Alto Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el suroeste, con descensos en la mitad nordeste y en Baleares. No obstante, siguen siendo temperaturas elevadas que han activado las alertas. No obstante, hay otros fenómenos meteorológicos adversos que también tiñen el mapa de avisos de la Aemet.

13 provincias en alerta por calor, tormentas y mala mar

Este jueves, estarán en alerta naranja por lluvias y tormentas Murcia; Albacete y Cuenca, en Castilla-La Mancha; Ibiza y Formentera, en Baleares. El resto de avisos por precipitaciones y tormentas, en este caso de nivel amarillo, permanecerán activos en Girona, Barcelona, Mallorca, Alicante, Valencia, la Región de Murcia, Almería y Granada. En cuanto a los avisos por oleaje, se darán en Girona, Alicante y la costa murciana, así como en las cuatro islas del archipiélago balear.

El resto de avisos meteorológicos estarán provocados por altas temperaturas en las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén; y por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Vuelta a la calma

El viernes se irá alejando el sistema de bajas presiones, pero todavía dejará un tiempo inestable en el área mediterránea y en Baleares, sobre todo de madrugada y primeras horas de la mañana. Conforme avance el día irán cesando los chubascos en general. También estará nublado, con lluvias débiles en el Cantábrico y en el resto del tiempo será más estable.

Durante esta jornada, comenzarán a subir las temperaturas por el norte y el este, aunque aún será un día frío para la época en el norte y en el este, con zonas de nuevo con temperaturas entre cinco y diez grados por debajo de lo habitual para esta época. Ciudades como León, Cuenca, Burgos, Segovia o Teruel bajarán hasta ocho o diez grados de madrugada y por el día ciudades como Vitoria, Lugo, Logroño o Valladolid, también Pamplona rondarán los 26 grados de máxima. En cambio, en el Guadalquivir se superarán los 36 grados durante el fin de semana.

La estabilización de la atmósfera, que ya ha comenzado el viernes, continuará. El fin de semana, las precipitaciones serán escasas en casi toda España. Las temperaturas subirán, aunque la madrugada del sábado todavía será fresca para la época. Ese día ya se alcanzarán entre 36 y 38 grados en muchas zonas de Extremadura y Andalucía, y el domingo se superarán los 35 grados ya en amplias zonas del nordeste, centro y sur de la península, con 38 a 40 grados en buena parte de Extremadura y Andalucía.