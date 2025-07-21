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La exitosa vida de Aarón Guerrero, Chechu en ‘Médico de familia’, lejos de la televisión

El madrileño se dio a conocer en los años 90 gracias a la ficción de Emilio Aragón. A pesar de la fama, lleva años dedicado a un sector totalmente diferente y alejado de los focos

Aarón Guerrero en una imagen de archivo. (Europa Press Reportajes / Europa Press)
Aarón Guerrero en una imagen de archivo. (Europa Press Reportajes / Europa Press)
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Corría el año 1995 cuando llegaba la pequeña pantalla una ficción que haría historia, Médico de familia. Protagonizada por Emilio Aragón, esta serie narraba la vida de un médico de cabecera y su familia junto al también productor se encontraban Lydia Bosch, Pedro Peña, o Luisa Martín, entre otros rostros de sobra conocidos para los espectadores. Pero también contaba con un elenco mucho más joven para el que fue su salto a la fama, ese es el caso de Aarón Guerrero, quien daba vida a uno de los hijos de Nacho Martín -como se llamaba el personaje protagonizado por Aragón-, hablamos del inolvidable Chechu.

A este papel le siguieron otros en los que también se hizo muy conocido, fue el caso de Ana y los siete, donde dio vida al adolescente Nando y trabajó junto a Ana Obregón. Tras esta serie se centró en el teatro y participó en varias obras hasta que en dos mil ocho volvió a la pequeña pantalla con Yo soy Bea, donde hizo un cameo. Esa época ya era el año 2009, cuando Aaron empezó a dedicarse a su verdadera pasión, la cual le sigue haciendo muy feliz y le está llenando de éxitos.

A día de hoy, Guerrero está centrado en el mundo de la hostelería y cuenta con cuatro negocios repartidos entre Madrid y Marbella. Dos de estos restaurantes se llaman La tía Feli, uno está ubicado en el barrio de Chamartín y el otro en Chamberí, se centran en la comida tradicional madrileña y andaluza. El otro local ubicado en la capital es El bacaro de Fabio, está La Latina y su gastronomía es italiana. El restaurante de Marbella se llama La notaría y en su carta hay una amplia variedad de pescados frescos.

Aarón Guerrero y Emilio Aragón en 'Médico de familia'. (Telecinco)
Aarón Guerrero y Emilio Aragón en 'Médico de familia'. (Telecinco)

“Yo tenía claro que quería abrir un restaurante y me metí de lleno en el mundo de la hostelería y mi vida fue por ese camino. En la interpretación se trabaja menos y se gana más y con la hostelería estás todo el día en tensión, con los nervios de punta y con más problemas. Pero me apasiona”, contó Aarón en una entrevista para Diez Minutos.

Pero su incursión en el mundo de los negocios no termina ahí. Aarón Guerrero tiene también un vino, concretamente de la variedad blanca. Se elabora en Extremadura y se llama Cayetana. Un hombre quizá curioso para hombre baje que explicó el mismo en una entrevista: “es blanco y se llama Cayetana. El nombre viene del de la variedad de una uva blanca que es autóctona de la ribera del Guadiana (en la provincia de Badajoz) y es la que empleamos para hacer ese vino“.

Aarón Guerrero en una imagen de archivo. (Europa Press Reportajes / Europa Press)
Aarón Guerrero en una imagen de archivo. (Europa Press Reportajes / Europa Press)

La vida familiar de Aarón Guerrero

El éxito también sonríe a Aarón en lo personal. Está casado con Salomé Gadea desde 2021, año en el que sellaron un noviazgo largo con una boda que se hizo esperar por la pandemia.

“Han pasado dos años desde que le pedí matrimonio y ahora, por fin, hemos podido casarnos”, comentó el actor el día de la celebración, que tuvo lugar en la parroquia de San Fernando de Madrid y contó con la presencia de Belén Rodríguez, el periodista Iñaki Cano, el exjugador de baloncesto Fernando Romay y Sergio Pazos, entre otros invitados.

Aaron Rodríguez y su mujer Salomé Gadea el día de su boda. (Javier Ramírez / Europa Press)
Aaron Rodríguez y su mujer Salomé Gadea el día de su boda. (Javier Ramírez / Europa Press)

Desde que están juntos han optado por una vida discreta, alejada de los medios, aunque en las redes sociales del actor es posible ver imágenes de su familia. El gran protagonista de ellas es Beltrán, su unido hijo. Un niño que nació el 29 de agosto de 2018 y que es el motor de sus vidas.

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