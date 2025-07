Los 6 consejos para eliminar los malos olores de la basura

Cómo hacer para que la basura no deje malos olores en casa (Freepik)

Cuando el verano se presenta con todo su esplendor —y su calor sofocante—, el problema ya no es solo encontrar una sombra o un ventilador que alivie. El verdadero enemigo acecha en un rincón olvidado de la cocina: el cubo de basura. Ese pequeño contenedor que, con la subida del termómetro, parece despertar sus peores instintos. La mezcla de calor, humedad y materia orgánica en descomposición crea una bomba olfativa que convierte cualquier estancia en un campo de batalla para la nariz. Pero no todo está perdido. Con unos cuantos trucos sencillos y naturales, es posible ganarle la guerra a los malos olores sin necesidad de gastar dinero en productos industriales.

Lo primero que hay que tener claro es que los malos olores no aparecen por arte de magia: son el resultado de la descomposición de restos orgánicos en condiciones ideales —calor, humedad y oscuridad— para el desarrollo de microorganismos. Así que, si no queremos que el cubo de basura se convierta en un pequeño laboratorio de gases pestilentes, conviene actuar desde la base, según ha explicado la revista Le Mag du Senior.

Trucos caseros (y eficaces) para una basura que no apeste

El primer paso que se podría dar para llegar a combatir este olor sería el uso de bicarbonato de sodio. Ese bote que tienes en la despensa puede convertirse en tu mejor defensa. Como uno de los seis consejos, se sugiere espolvorear unas cucharadas en el fondo del cubo antes de poner la bolsa cada vez que es cambiada. También puedes echar un poco directamente sobre los residuos que más te preocupen. Según los expertos, esta sustancia actúa como una esponja para los olores, por lo que los atrapa antes de que empiecen a florecer.

Por otro lado, si eres de los que no perdona el café por la mañana, guarda los restos. Una vez secos, espárcelos en el fondo del cubo. Los posos de café no solo absorben la peste, sino que también aportan un aroma más cálido y llevadero. Es un uso inteligente para algo que normalmente acabaría por el fregadero. Asimismo, al cortar un limón a gajos o en cáscaras, se pueden combatir las bacterias y deja un perfume natural. Puedes colocarlo directamente bajo la bolsa, o frotar con él el interior del cubo tras una buena limpieza. Su acidez lo convierte en un desinfectante natural que desactiva el festín bacteriano.

Como cuarta recomendación, los especialistas han señalado al clásico entre los clásicos del hogar: el vinagre blanco. Puedes usarlo para limpiar el cubo por dentro con una esponja, o colocar un pequeño recipiente con vinagre en el fondo. Si añades unas gotas de aceite esencial de eucalipto o limón, mejor todavía. Desinfecta, desengrasa y, sobre todo, neutraliza los malos olores. Del mismo modo, hablando de ellos, unas gotas de aceites esenciales sobre un algodón, una servilleta o una toallita pueden marcar la diferencia. Colócalo en el fondo del cubo y renueva cada tres o cuatro días. Los mejores: limón, árbol de té, lavanda o eucalipto. No enmascaran, actúan.

Finalmente, si todavía consumen prensa en papel, tienes otro as bajo la manga. Y es que forrar el fondo del cubo con papel de periódico, puede ayudar a absorber la humedad. Igualmente, puedes envolver en ellas los residuos más húmedos, retrasando su descomposición. Una solución sencilla y reciclada.

Y además... algunas precauciones básicas

Por muy buenos que sean los trucos, si el cubo está sucio, olerá mal. La limpieza semanal es clave. Agua caliente, jabón —mejor si es natural como el de Marsella— y vinagre blanco son suficientes para mantenerlo a raya. Después de limpiarlo, es importante secarlo bien, porque la humedad no perdona.

Otro consejo fundamental es no dejar residuos especialmente olorosos —como restos de marisco o pescado— demasiado tiempo en casa. Lo ideal es colocarlos en una bolsa más pequeña y sacarla cuanto antes. Y, por supuesto, la tapa del cubo debe estar en buen estado y cerrarse bien: si no lo hace, ya no cumple su función.

Colocar el cubo en una zona bien ventilada también marca la diferencia. Si está empotrado en un armario, conviene sacarlo de vez en cuando y revisar que no haya restos acumulados por fuera o por detrás. Y, si es posible, mantenerlo alejado del sol directo, que solo acelera la descomposición de los residuos.