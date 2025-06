Laura Cuevas arremete contra Isabel Pantoja tras el nacimiento del hijo de Isa Pi: “No fue a verla cuando casi ‘la palma’...”

Laura Cuevas atiza a Isabel Pantoja tras el nacimiento del hijo de Isa Pi. (Europa Press)

Laura Cuevas no faltó a la celebración de cumpleaños de su ahora gran amigo Pelayo Díaz, una fiesta que reunió a varios exconcursantes de Supervivientes 2025 en una exclusiva azotea madrileña. La hija del que fuera mayoral de Cantora, finca ligada durante décadas a la familia Pantoja, acudió al evento acompañada de sus compañeros Joshua Velázquez y Nieves Bolós. Radiante y en un momento personal de plenitud tras su ruptura definitiva con Carlos Calderón, no dudó en hablar con total franqueza sobre la reciente maternidad de Isa Pantoja y la reacción —o mejor dicho, la falta de ella— de su madre, Isabel Pantoja.

“Me alegro mucho, yo quiero mucho a Isa y ya le di la enhorabuena”, expresó Laura ante los medios, refiriéndose al nacimiento de Cairo, el segundo hijo de Isa, que tuvo lugar el pasado 22 de junio. “Seguro que estará súper contenta y súper bien. Todo lo que le pase a Isa bueno, me alegro siempre”, añadió con una sonrisa. Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando se refirió a la familia de la joven: “Pero a la familia ni está ni se la espera”, sentenció con dureza.

Isa Pantoja, muy emocionada, recibe el alta junto al pequeño Cairo

La ausencia de Isabel Pantoja tras el parto de su hija ha sido objeto de muchos comentarios, y Laura no dudó en recordar que no es la primera vez que la tonadillera ha demostrado, a su juicio, cierta frialdad hacia Isa. “No fue a ver a Isa cuando lo del apéndice que casi la palma y estaba al lado”, rememoró, aludiendo a la operación de urgencia por apendicitis que sufrió la joven el pasado octubre, poco antes de quedarse embarazada.

“Siempre ha sido el más noble de todos”

Pero no solo la ausencia de la cantante ha generado controversia. Tampoco Kiko Rivera, hermano de la influencer, la ha felicitado, al menos públicamente. “Con Kiko me da más pena todavía que no tenga buena relación, porque al final Kiko es muy buen niño y siempre ha sido el más noble de todos”, comentó Laura con cierta tristeza. Según su opinión, el distanciamiento entre los hermanos tiene una clara responsable: “Por terceras personas ellos dos no tienen relación”, afirmó en una clara alusión a Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja

Al ser preguntada si la cantante es buena persona, Laura ha respondido de manera tajante: “Depende del día, depende cómo la pille, depende de muchos factores”, dejando entrever que la artista puede mostrar dos caras dependiendo del momento.

Su nueva vida de soltera

Más allá de los temas familiares, la exconcursante de Supervivientes, se mostró muy animada y abierta a nuevas experiencias tras la ruptura con su exmarido. Ha confesado estar en una etapa de renovación: “Ahora estoy abierta al amor. Se va a arrasar, yo quiero ligar, quiero ligar. Un amor de verano, con fecha de caducidad, porque estoy para divertirme, estoy conociendo la vida moderna y quiero pasármelo bien”.

Laura Cuevas asegura que está "soltera" tras 'Supervivientes 2025'

En ese momento, Joshua Velázquez, que ha entablado una sólida amistad con Laura Cuevas tras el reality, quiso intervenir: “La veo mucho más feliz ahora, aquí en Madrid conmigo, que allá con el marido, créeme, eso te lo digo yo”. De esta manera, parece que a la gaditana le está sentando de maravilla la reciente soltería, y lo reconoce tanto ella como su círculo cercano.