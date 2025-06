Un mochilero español que viaja por el mundo paga un alojamiento “súper barato” para ahorrar y le muerde un escorpión en la cama: “Tengo la mano inutilizada”

Mochilero en la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de contenido español Alejandro Cereceda, conocido en redes sociales como @buscandoacere, ha compartido con sus seguidores de TikTok un incidente que ha vivido recientemente durante su viaje como mochilero por Indonesia. En un vídeo que acumula ya miles de visualizaciones, el joven ha relatado cómo, por intentar ahorrar en alojamiento, terminó siendo víctima de la picadura de un escorpión mientras dormía en un hostel de bajo presupuesto.

“Hoy voy a abrir un melón y sé que mucha gente me va a odiar por esto, pero ser mochilero no es tan bonito como te lo pintan”, comienza diciendo Cereceda en su vídeo. Con más de cuatro años de experiencia recorriendo el mundo con mochila a cuesta, el español ha querido compartir este testimonio como advertencia para quienes idealizan este estilo de vida y no tienen en cuenta muchas veces los riesgos que pueden llegar a correr.

Según ha explicado, decidió reservar un alojamiento “súper barato” para reducir gastos, pero la experiencia no fue como esperaba. “Mientras estaba durmiendo me picó un escorpión en la mano al meterla debajo de la almohada”, cuenta el joven. Desde entonces, ha perdido varios días de viaje, “tengo la mano completamente inutilizada y no puedo hacer absolutamente nada”.

Bali, en Indonesia. (EFE/EPA/MADE NAGI)

“Dormir tranquilo no tiene precio”

Este incidente ha llevado a Alejandro a replantearse su forma de viajar. En su reflexión en redes, ha reconocido que este no ha sido el único percance reciente, por lo que ha tomado una decisión importante, “he decidido que a partir de ahora voy a incrementar el presupuesto de los alojamientos. Voy a gastarme más dinero. Pero es que creedme que a veces lo barato sale caro”.

El creador de contenido también ha explicado que seguirá adaptándose cuando la experiencia lo necesite, como en sus vivencias con comunidades indígenas, “obviamente cuando esté viviendo con tribus dormiré en cuevas o encima de bambú, o donde toque dormir. Pero cuando pueda elegir, prefiero recortar de otras cosas y dormir tranquilo” explica.

Reivindicación del mochilero “inteligente”

Además de la historia sobre su accidente, Cereceda ha aprovechado su publicación para mandar otro mensaje respecto a la importancia de no dejarse llevar por las rutas turísticas convencionales. Mientras mostraba el entorno en el que se encuentra actualmente, ha señalado, “mirad el sitio tan increíble en el que me estoy alojando. Probablemente, esté gastando mucho menos que tú por un sitio cutrísimo”.

El truco, según él, es evitar los destinos saturados. “Me he ido a una isla perdida de la mano de Dios y no al sitio donde te recomienda Google o el influencer de turno”. “Aprended a perderos porque vais a encontrar sitios increíbles y, además, más baratos. Cuando todo el mundo quiere ir al mismo sitio, ese sitio sube de precio”, aconseja.

Para finalizar el vídeo, el protagonista ha insistido en que ser mochilero puede ser una muy buena experiencia, pero no está exenta de peligros. “Mi recomendación es que encuentres un balance, está muy bien ser mochilero, sinceramente, pero un mochilero inteligente porque, repito, a veces lo barato sale caro”, concluye.