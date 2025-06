El “demoledor” burofax de Paz Padilla en el que pide a otros comerciantes que “cesen de inmediato en el uso de la raspa de pescado”

Paz Padilla. (Eduardo Parra / Europa Press)

La polémica en torno a Paz Padilla en Zahara de los Atunes, la localidad de Cádiz de la que es natural, está al rojo vivo. Todo empezó tras conocer la exigencia de la presentadora y actriz para que los comercios del municipio dejen de vender productos con el popular diseño de la raspa de pescado, símbolo que ahora figura como marca registrada a su nombre. Mientras que ella tiene una versión y sus vecinos otra, el programa TardeAR ha desvelado este miércoles, 18 de junio, el gran malestar entre los comerciantes locales, quienes consideran esta medida como una apropiación indebida de un emblema utilizado durante generaciones para identificar la identidad cultural del pueblo.

En el espacio de Telecinco, varios de estos propietarios de establecimientos han aprovechado para expresar su descontento, argumentando que la raspa de pescado forma parte del patrimonio colectivo de Zahara de los Atunes. “Nos parece injusto que alguien venga ahora a apropiarse de algo que durante décadas nos ha representado a todos”, ha dicho uno de los afectados en conversación con TardeAR. Otras personas, como Raquel Bollo han defendido a Paz Padilla, asegurando que la artista ejerce un derecho legítimo.

Paz Padilla con uno de los bolsos de la firma NoNiná. (ERNESTO VILLALBA / CORTESÍA NO NI NÁ)

Para intentar esclarecer el asunto y ver hasta donde puede dar de sí la polémica, el equipo del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco ha obtenido en exclusiva el burofax que envió Paz Padilla y que ha marcado un antes y un después en este conflicto. Un documento “demoledor” según han definido los habitantes del pueblo andaluz.

El burofax de Paz Padilla que lo ha cambiado todo en Zahara

El burofax, remitido a diversos comerciantes del municipio gaditano, incluye capturas de pantalla de redes sociales y páginas web donde aparece el diseño de la discordia. En uno de sus apartados, el documento afirma: “Nuestra clienta (Paz Padilla) ha detectado el uso por su empresa de más de una raspa de pescado prácticamente igual e idéntica en todos sus detalles, que incorpora a sus productos como marca propia. No cabe duda de que la raspa de pescado que identifica la marca de mis representados ha sido copiada y reproducida en las prendas que ustedes comercializan”.

En el texto también se destaca que la distribución de estos artículos dentro de la misma localidad evidencia, en opinión de los remitentes, que no constituye una coincidencia. El escrito advierte sobre el riesgo de confusión para el consumidor y exige el cese inmediato de la comercialización del símbolo: “A través del presente les requerimos para que cesen de inmediato en el uso de la raspa de pescado protegida por mis representados, retiren de inmediato dicho diseño y se abstengan en el futuro de usar dicha raspa de pescado o similar para cualquier producto o servicio”.

El citado burofax, enviado el 29 de mayo, daba a los destinatarios un plazo de ocho días para responder por escrito informando la interrupción de la venta de artículos con la raspa.

Anna Ferrer y Paz Padilla. (Mediaset España)

Las explicaciones de Paz Padilla

No obstante, Paz Padilla ha aclarado a través de sus redes sociales que no considera la raspa como de su propiedad ni ha tenido la intención de apropiársela. “Cuando comenzamos con NoNiNá, creamos un diseño distintivo. La raspa, por sí sola, no puede registrarse ni patentarse; es un símbolo cultural y universal presente en numerosos enclaves costeros, no únicamente en Cádiz", explicó en relación a la inscripción del diseño en 2019.

La actriz también ha manifestado que en Zahara de los Atunes “existen numerosas marcas que utilizan el símbolo de la raspa”. Durante los seis años de trayectoria de NoNiNá, nunca habían elevado ninguna objeción, según sus palabras, porque “cada diseño era diferente, con su propia personalidad y una historia única, pero no idéntico al nuestro”.