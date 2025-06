8.000 euros por un depósito de gasolina: un error informático en una gasolinera provoca que a un conductor le cobren 134 veces

Un coche repostando gasolina (Freepik)

Una serie de fallos informáticos en las terminales de pago de la red australiana de gasolineras Reddy Express ha provocado el cobro múltiple e inesperado de transacciones a decenas de clientes. El incidente, registrado el pasado 31 de mayo, afectó a diversas gasolineras repartidas por Australia y generó cargos bancarios que, en algunos casos, ascendieron a miles de euros por consumos de apenas unos pocos litros de combustible o productos de tienda.

Entre los afectados se encuentra un conductor en Sídney que, tras llenar el depósito de su vehículo, descubrió que el sistema había registrado el pago 134 veces. El importe original del repostaje era de 106 dólares australianos (alrededor de 60 euros), pero tras el fallo técnico, el cargo total en su cuenta se elevó a 14.200 dólares australianos, cerca de 8.000 euros. El cliente, desconcertado, solo fue consciente del problema días después al revisar su extracto bancario. “Llamé al número de emergencias y recibí un mensaje grabado diciendo que estaban al tanto del problema y que se emitirían los reembolsos en los próximos días”, explicó el afectado.

La situación no fue aislada. Según informa Daily Mail, otro cliente se encontró con que su compra de una bebida y una barrita de chocolate, con un precio de seis dólares australianos (unos 3,35 euros), fue cobrada 106 veces. El total facturado ascendió a 636 dólares australianos, equivalentes a unos 357 euros. En otro caso, una conductora vio multiplicado por cinco el importe de su carga de combustible. Su factura original de 40 dólares (23 euros) alcanzó los 200 dólares (115 euros). “Es la primera vez que soy víctima de este tipo de estafa”, declaró al canal australiano 7News. “Tuve que bloquear mi tarjeta de crédito. Dicen que quieren una sociedad sin efectivo, pero con situaciones como esta, no sé cómo funcionará”.

Incidencia técnica

Desde Reddy Express, la empresa reconoció el fallo, al que calificó como una “incidencia técnica intermitente” relacionada con las terminales de pago electrónico. La compañía ha pedido disculpas públicamente y ha asegurado que todos los clientes recibirán el reembolso correspondiente. Sin embargo, el proceso no es automático: los afectados deben completar un formulario y adjuntar capturas de pantalla o pruebas de los múltiples cobros realizados.

La subida del impuesto al diésel se pospone: así será la medida de Hacienda que afectará el precio del combustible.

Las autoridades no han informado por el momento de cuántas personas se han visto perjudicadas ni del número total de estaciones implicadas en el fallo. Tampoco se ha aclarado si se trató de un error en el software de las terminales o de una vulnerabilidad más compleja del sistema. La empresa indicó que no todos los clientes resultaron afectados, y que la incidencia no se presentó de manera uniforme.

Aunque los precios del combustible en Australia son notablemente más bajos que en países europeos -en parte debido a una menor carga impositiva, lo que puede generar diferencias de hasta un 50% en el surtidor-, lo ocurrido el 31 de mayo convirtió simples repostajes en gastos desorbitados.

Mientras continúa el proceso de devolución del dinero, el incidente ha reavivado el debate sobre la dependencia de los sistemas digitales en servicios básicos como las estaciones de servicio. Varios usuarios han expresado su preocupación por la fiabilidad de los pagos electrónicos y han criticado la falta de respuesta inmediata en situaciones de este tipo. Reddy Express, por su parte, insiste en que ha tomado medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.