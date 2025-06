Una agresión en un hospital de Valladolid paraliza las negociaciones del Estatuto Marco: los técnicos sanitarios dicen que es “falsa”

Después de presionar en las calles, el PP empuja en el Congreso contra el Gobierno y sus socios: “¿España se merece un presidente como usted?” Los populares también redoblan su ofensiva contra los socios habituales del Gobierno, a quienes critican por no dar su apoyo en una moción de censura

Un trabajador despedido de una empresa turística de Baleares no cobrará íntegra la indemnización de un millón de euros por no acreditar su residencia fiscal en Estados Unidos El TSJ balear subraya que el juzgado de instancia no puede resolver sobre la residencia fiscal de una persona, ya que se trata de una materia de carácter tributario que compete a la Agencia Estatal de Administración Tributaria