Las causas que provocaron la muerte de Jesús Guerrero, el peluquero de Rosalía y Kylie Jenner: “Natural pero compleja”

Jesús Guerrero y Rosalía en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Cuatro meses después del fallecimiento de Jesús Guerrero, uno de los peluqueros más conocidos en el mundo de las celebrities, finalmente se ha conocido el informe forense que aclara las circunstancias de su muerte. Guerrero, quien falleció el pasado 22 de febrero a los 34 años, era una figura muy querida por famosas como Kylie Jenner, Jennifer Lopez y Rosalía. Su muerte fue un duro golpe para el mundo de la moda y el espectáculo, y hasta ahora, las causas no habían sido confirmadas oficialmente.

El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles ha hecho público que la muerte de Guerrero fue provocada por una neumonía grave, agravada por una infección causada por el hongo Cryptococcus neoformans. Además, el estilista padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), lo que debilitó considerablemente su sistema inmunológico y permitió que la infección progresara con rapidez. En consecuencia, las autoridades han catalogado la muerte como “natural”, aunque compleja.

Según declaró su círculo cercano tras lo ocurrido, Jesús había comenzado a sentirse mal desde el otoño de 2024. Pérdida de peso, fiebre persistente y escalofríos fueron algunos de los síntomas que arrastró durante meses. Sin embargo, decidió mantener su agenda profesional y viajar por compromisos laborales a lugares como Irlanda, Inglaterra y Dubái. Precisamente, fue tras su regreso de esta última ciudad, donde había trabajado con Jennifer Lopez, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Los Ángeles, falleciendo al día siguiente.

Jesús Guerrero, conocido como ‘Jesús Hair’ en Instagram, era más que un estilista. Desde su ciudad natal, Houston, logró construir una carrera destacada entre las figuras más influyentes del entretenimiento. Su talento para transformar la imagen de artistas en sesiones fotográficas, videoclips y alfombras rojas lo convirtió en una referencia dentro del mundo de la moda. Su cuenta en redes sociales superaba los 600 mil seguidores, donde compartía parte de su trabajo y su vida cotidiana con una energía contagiosa.

Jesús Guerrero en una imagen compartida en redes sociales (@jesushair).

Una muerte que dejó en shock a Hollywood

La noticia de su fallecimiento fue comunicada el 23 de febrero por su hermana menor, Gris Guerrero, quien además organizó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y repatriar su cuerpo a Houston. La iniciativa en GoFundMe logró reunir más de 100 mil dólares, gracias al apoyo de fans y celebridades. Kylie Jenner, amiga íntima de Guerrero, se encargó de cubrir buena parte de los costes y ayudó a coordinar el funeral, que se celebró el 30 de marzo con la presencia de figuras del espectáculo y del entorno familiar del estilista.

La reacción de las celebridades no se hizo esperar. Kylie Jenner escribió una extensa y emotiva carta en la que describió a Jesús como su “luz”, “apoyo” y “confidente”. “No sé cómo seguir adelante sin ti”, confesó, recordando sus largas conversaciones y la conexión profunda que los unía. Por su parte, Jennifer Lopez, visiblemente afectada, expresó que aún no podía asimilar su partida: “Tu talento y tu bondad hablaron siempre por ti”. Rosalía, otra de sus clientas más frecuentes, también se pronunció: “Gracias por tu arte, por tu corazón. No sabes cuánto te voy a echar de menos”.